"Вроде Беню и меня хотят чикнуть": дело Фирташа, СБУ выложила аудио и подробности

СБУ раскрыла подробности хода расследования в отношении Фирташа

Информацию источников "Телеграфа" о том, что олигарху Дмитрию Фирташу сообщили о подозрении в деле о газовых схемах, подтвердили в Службе безопасности Украины.

По данным пресс-службы СБУ, силовики разоблачили масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

Следствие установило, что в течение 2016-2022 годов данная схема нанесла ущерб бюджету Украины на 18 миллиардов гривен.

"Облгазы, подконтрольные Фирташу, покупали топливо у подконтрольной ему же компании. Но в действительности получали менее 30% от проплаченного размера газа… При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на отсутствие средств. По имеющимся данным, облгазы Фирташа уплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа", — сообщили в СБУ.

К преступной схеме имеет отношение не только Фирташ, но и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний. В частности, под следствием оказались руководители "Региональной Газовой Компании" (РГК), который по факту управляют десятками гор- и облгазов, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

В опубликованных СБУ записях разговоров Фирташа с главой "РГК" Алексеем Тютюнником олигарх просил его как можно скорее вывести со счетов своей компании 120 миллионов гривне, чтобы их не национализировали. Также он упомянул и другого одиозного олигарха — Игоря Коломойского.

"Смотри, у тебя есть максимум час. Через час уже них*я не будет… И тогда будете еще иметь кучу уголовных дел. Говорят, что вроде Беню (Коломойский — Ред.) и меня хотят чикнуть. Понимаешь?" — сказал Фирташ.

Запись разговоров Фирташа с главой "РГК" Алексеем Тютюнником

В рамках уголовного производства силовики пришли с обысками в офисы и места проживания организаторов преступной схемы.

Двум руководителям ООО "РГК", руководителю ООО "Йе Энергия" и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

При этом пяти фигурантам громкого дела о подозрении сообщили заочно, так как они сбежали из Украины за границу. В ближайшее время их могут объявить в международный розыск.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Фирташ находится под санкциями СНБО с 2021 года.