Нахимичили: как и почему Фирташ контролирует на 100% государственный "Сумыхимпром"

Корпоративная война Фирташа против ФГИУ за контроль над "Сумыхимпромом" вступила в решающую стадию. Компании бизнесмена активизировали процедуру банкротства химического гиганта в судах, чтобы предприятие не попало под "большую приватизацию".

Планы Фонда госимущества продать ПАО "Сумыхимпром" в рамках "большой приватизации" уже в ближайшие месяцы срываются, ведь банкротство затягивается. По данным "БизнесТелеграфа", председательствующий судья Северного апелляционного хозяйственного суда Киева взял отвод по делу о банкротстве предприятия.

Конфликт в судах между Фондом госимущества Украины (ФГИУ) и Дмитрием Фирташем за актив длится более 10 лет — с тех пор, как компании бизнесмена получили "Сумыхимпром" на санацию 2012 года.

Яркие краски противостояния приобретает сейчас — парламент в мае может разблокировать "большую приватизацию", а предприятие значится в списке на продажу. Поэтому в судах баталии за завод достигли максимального напряжения.

Фонд госимущества пытается вырвать предприятие из процедуры банкротства и выставить его на конкурс. Или хотя бы восстановить контроль над предприятием — оно является важным как переработчик титанового сырья для другой компании ФГИУ — ОГХК. Эти попытки пока напрасны. Несмотря на то, что в "Сумыхимпроме" Фонду принадлежит 100% акций, на самом деле предприятием руководит на правах управляющего санацией менеджер Дмитрия Фирташа — Игорь Лазакович.

Тем временем кредиторы требуют признать действия Фонда незаконными и довести санацию до конца — получить долг или предприятие за долг. Сейчас "Сумыхимпром" задолжал разным компаниям, в том числе Дмитрия Фирташа, 2,35 млрд гривен. Стартовая стоимость актива от Фонда составит 1,37 млрд. Продать завод с таким "шлейфом" ФГИ будет сложно, даже если суды станут на сторону государства.

Затягивание в судах

Когда не знаешь, какое решение политически целесообразно, проще тянуть время. Видимо, так и подумал председательствующий судья Северного апелляционного хозяйственного суда Киева Борис Грек 22 мая, когда взял самоотвод на заседании по делу о банкротстве "Сумыхимпрома" по апелляционной жалобе кредитора Дмитрия Фирташа — компании "Толексис Интернешнл Лимитед" и по заявлению другого его кредитора — ООО "Компания по управлению активами "Промышленные инвестиции". Причина самоотвода неизвестна — определение суда пока не опубликовано. Но в случае самоотвода дело назначается для рассмотрения другим составом суда.

Избрание новых судей — это время, которого нет у Фонда госимущества, потому что Верховная Рада в мае может разблокировать "большую приватизацию".

"Это снова затягивает разрешение судебного спора по сути и откладывает рассмотрение дела на неопределенный срок. В результате могут сорваться планы государства по приватизации "Сумыхимпрома", — комментирует ситуацию "БизнесТелеграфу" директор департамента восстановления платежеспособности и прекращения деятельности предприятий ФГИУ Виталий Жариков.

В Фонде госимущества обвиняют менеджеров Фирташа в доведении "Сумыхимпрома" до банкротства. Там считают, что из-за неэффективных управленческих действий в течение 11 лет управляющего санацией Игоря Лазаковича, занимающего должность главы правления предприятия, "Сумыхимпром" из успешного химического гиганта превратился в неплатежеспособного должника. "Наибольшую часть долгов — 1,4 млрд грн — сконцентрировали компании из Group DF (банк "Надра", "Синтез ресурс", Ostchem International, "Крымский титан", "КУА "Промышленные инвестиции")", — сообщают в Фонде.

ФГИУ хочет продать "Сумыхимпром", как только "большую приватизацию" разблокируют нардепы, а суды отменят банкротство предприятия. Уже стартовую сумму сложили.

"Предприятие включено в перечень объектов крупной приватизации. По последним расчетам ФГИУ, стартовая цена пакета акций может составлять примерно 1,37 млрд грн. Эта сумма рассчитана на основании балансовой стоимости активов предприятия за 2021 год", — сообщают в Фонде.

Если не удастся продать, "Сумыхимпром" будет перерабатывать ильменитовый концентрат другого государственного предприятия, принадлежащего ФГИУ, – Иршанского ГОКа, филиала "Объединенной горно-химической компании". Оно может полностью удовлетворить потребность "Сумыхимпрома" в ильмените.

Убыточность "Сумыхимпрома" растет

Отчетность предприятия за I квартал 2023 года, которой располагает "БизнесТелеграф", говорит о том, что в январе-марте с. г. "Сумыхимпром" сработало в убыток 245,9 млн грн.

Для сравнения – за весь 2022 год предприятие получило убыток в 207,7 млн грн, в 2020-м – 108,7 млн грн. Доход предприятия в 2022 году составил 1,584 млрд грн, в 2020-м — 1,888 млрд грн. По состоянию на 1 января 2022 года завод задолжал 5,185 млн налогов в государственный и местный бюджеты.

В начале вторжения рф в 2022 году "Сумыхимпром" обстреляли рашисты, попав в резервуар с аммиаком . Завод остановили. А в феврале 2023 года исполнительный директор "Сумыхимпрома" Владимир Волков анонсировал запуск производства. Начиная с апреля 2023 года предприятие, по словам Волкова, должно было выйти на 20-25 тыс. тонн удобрений в месяц с поэтапным увеличением объемов до 35 тыс. тонн в месяц и производить ежемесячно около 1800 тонн диоксида титана и 35-40 тыс. тонн серной кислоты.

Ценность актива и интерес Фирташа

"Сумыхимпром" — уникальный актив. Он способен производить более 30 марок комплексных удобрений, содержащих азот, фосфор, калий в разной компоновке под заказ потребителей. Проектные мощности предприятия – 400 тыс. тонн в год. Также предприятие выпускает двуокись титана (белый пигмент, который используют для придания продукции белого цвета – бумаге, пластику, краскам, таблеткам и т. п.). Мощности составляют более 40 тыс. тонн в год. Для выпуска пигмента используют серную кислоту и ильменит.

В компании Дмитрия Фирташа Group DF, специализирующейся на выпуске ильменитового концентрата (ООО "Валки-Ильменит" и Междуреченский ГОК), абстрагируются от актива и не комментируют судебную тяжбу с Фондом госимущества и бизнес-цели по "Сумыхимпрому".

"Это акционерное общество, на 100% государственный актив. Он не входит в Group DF, поэтому обращайтесь к руководству Фонда госимущества", — сказал "БизнесТелеграфу" руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF Oлег Арестархов.

По его мнению, Фонд госимущества не способен эффективно управлять титановыми предприятиями.

"На примере ЗТМК, ОГХК и того же Демуринского ГОКа мы прекрасно увидели, насколько "качественно" государство может управлять титановыми активами. ЗТМК безнадежно простаивает, более 2 тыс. человек уволены. На "Демуринке" уже третий месяц не выплачивают зарплату. Государство не умеет управлять такими активами, оно, может только, говоря словами экс-премьера, ухайдокать их", — говорит он.

По словам Арестархова, есть информация, что в мае "Сумыхимпром" ценой сверхусилий запустили после разрушения войсками рф.

"Это предприятие из-за войны не работало почти год. Неожиданный майский запуск "Сумыхимпрома" очень не нравится импортерам сложных удобрений, поэтому они занимаются постоянными информационными атаками на сумчан", — утверждает представитель Group DF.

По его мнению, история с банкротством предприятия должна рассматриваться шире: "Например, когда Госгеонедра решили в марте 2023 года остановить лицензии для наших ГОКов, этим решением фактически был убит один из ключевых поставщиков государственного предприятия "Сумыхимпром".

Переработка титанового сырья предприятиями Фирташа на мощностях "Сумыхимпрома" может принести ему многократное увеличение доходов. С каждой тонны ильменита (который стоит 400-420 долларов за тонну) бизнесмен может получать до 500% прибыли после его переработки в диоксид титана (который в Китае стоит 2000-2200 долл./т).

Правда, для продаж пигмента на внешних рынках пока не самое лучшее время, считают в Group DF.

"Титановые рынки за период войны просели настолько, что маржинальность этого бизнеса во многих странах просто отрицательная. Все производители титановой продукции сегодня убыточны в Украине", — утверждает Олег Арестархов.

"Сумыхимпром" выпускает пигмент сульфатным методом.

"В Европе половина заводов, работающих по сульфатному методу, до сих пор так и не смогли запуститься после ценового шока. Поэтому то, что делает менеджмент предприятия, достойно уважения", — считает он.

До 2021 года Дмитрий Фирташ имел собственный актив по переработке ильменита в пигмент — завод "Крымский титан". Но в 2021 году он был вынужден продать его россиянам — вести бизнес на оккупированной территории невозможно.

Так что потенциально "Сумыхимпром" может быть интересен ему как переработчик его титанового сырья.

"Предприятие завершает процесс переработки сырья в готовую продукцию и не где-нибудь, а в Украине, обеспечивая полный технологический цикл и увеличивая доходы от продажи готовой титановой продукции", — объясняет руководитель аналитической компании "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук.

По его мнению, планы Фонда госимущества вернуть контроль над "Сумыхимпромом" и приватизировать его разрушают титановую бизнес-модель Фирташа.

Печальные перспективы ФГИ

В Фонде госимущества по-прежнему надеются, что нормы закона "О приватизации государственного и коммунального имущества" позволят прекратить банкротство актива в судах. Соответствующую работу Фонд начал еще в 2018 году.

"Разблокировать приватизацию может Хозяйственный суд Сумской области, рассмотрев ходатайство Фонда о закрытии дела по существу, поданное еще в 2018 году. Однако пока не будут рассмотрены многочисленные жалобы компаний Дмитрия Фирташа, он не сможет приступить к этому, следовательно, ФГИУ не сможет выставить "Сумыхимпром" "на приватизацию, а госбюджет — получить средства", — комментируют в пресс-службе ФГИУ.

Не верит в скорое возвращение "Сумыхимпрома" под контроль государства и Дмитрий Гордейчук.

"Сумыхимпром" как актив очень сильно был связан с Group DF с 2007 года. Так что сделать его независимым и прибыльным будет непросто", — говорит эксперт.

Разве что политическая воля Банковой ускорит принятие решений в пользу Фонда по "Сумыхимпрому" в судах.