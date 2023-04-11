Тайная "Республика": от Дениса Горбуненко до Дмитрия Фирташа

Чем закончится дело о сговоре на аукционе по продаже крупнейшего ТРЦ страны, который стоил государству 1,8 миллиарда гривен

Антимонопольный комитет Украины начал судебное противостояние в апелляционной инстанции с победителем аукциона по продаже прав на крупнейший украинский торгово-развлекательный центр Respublika.

В октябре 2020 года АМКУ признал нарушением закона "О Защите экономической конкуренции" сговор трех компаний во время проведения "голландского аукциона" по продаже активов обанкротившегося банка "Надра", который прошел в феврале 2019 года .

"Эта процедура предусматривает автоматическое пошаговое снижение цены системой, пока один из участников не подаст "ставку" с фиксацией цены. На следующем этапе аукциона другие участники имеют право подать предложение по большей цене. И все же первому участнику предоставляется право на последнюю самую большую ставку, т. е., возможность выиграть аукцион. Однако совсем иначе сложились торги по продаже права требования на "Республику". Указанные активы были проданы за 30% от первоначальной стоимости на последнем шаге аукциона - цена снизилась с 2,56 млрд грн до 777 млн грн", — отметили в АМКУ .

Комитет выяснил, что поведение трех участников торгов – компаний "Солтекс Капитал", "Фингруп Фактор" и "Толкфин" – было результатом сговора, доказательством чего стало несколько фактов. В частности, учредителями и руководителями этих компаний были родственники, фирмы имели общих работников, оказывали друг другу финансовую помощь и коммуницировали между собой, используя одни и те же средства связи.

Результатом этого стало согласованное поведение во время самих торгов, где победу одержала компания "Солтекс Капитал". На нее и других участников сговора АМКУ наложил штраф в размере 10% от годового дохода, после чего и начались суды.

Незадолго до торгов владельцем "Солтекс Капитал" стал инвестбанкир из Лондона Роберт Алан Джонсон. Он известен как соучредитель британской инвестиционной компании SP Angel, занимающейся регулятивными консультациями, IPO и вторичными размещениями, соглашениями слияний и поглощений и корпоративным структурированием для своих клиентов. Кто именно клиент SP Angel, компания не сообщает.

Но есть все основания полагать, что заказчиком кейса по ТРЦ "Республика" мог быть олигарх и экс-владелец банка "Надра" Дмитрий Фирташ, а выполнение задания по покупке этого актива по сниженной цене было возложено на Дениса Горбуненко.

Денис Горбуненко

На роль Горбуненко в этой истории указывает ряд фактов. Прежде всего, нужно понимать, что представляет собой SP Angel.

Эта компания была создана выходцами из британской брокерской компании Seymour Pierce (соучредитель компании Джон Маккей был главой Seymour Pierce ), которая столкнулась с финансовыми проблемами после 2010 года и оказалась на грани банкротства.

Вложить деньги в Seymour Pierce решил Горбуненко — экс-глава правления печально известного "Родовид Банка" (в 2004-2009), который после введения в него временной администрации перебрался в Лондон — подальше от Украины, где впоследствии началось расследование многомиллиардных финансовых махинаций.

Горбуненко, по данным британских СМИ, вложил в Seymour Pierce несколько миллионов фунтов, но финансовый регулятор Великобритании FSA заблокировал попытки продать ему долю в Seymour Pierce "после восьмимесячного расследования его дел".

Однако руководство SP Angel, в названии которого можно угадать намек на Seymour Pierce, судя по всему, нашло общий язык с экс-банкиром. На это указывает, в частности, профиль возглавивших "Солтекс Капитал" людей после того, как его бенефициарным владельцем записали Роберта Алана Джонсона.

В декабре 2018-го — январе 2019 года директором "Солтекс Капитал" был Андрей Лехицкий, известный как экс-советник главы наблюдательного совета банка "Сич". В 2019-2021 годах Лехицкий был руководителем ООО "Факторинг Систем", где Денис Горбуненко официально числился бенефициарным владельцем.

После Лехицкого директором "Солтекс Капитал" в феврале 2019 года стала киевский юрист Инна Пилюченко , которая, будучи руководителем компании, в августе 2020 года заключила договор о предоставлении юридической помощи № 21/08/20 с АО "Банк Сич". Как известно, в октябре 2019 года Национальный банк признал фактическим контролером этого банка Дениса Горбуненко.

"Горбуненко формально не владеет акциями банка, однако есть обоснованные основания полагать, что он имеет возможность оказывать решающее влияние на его управление и деятельность. Решающее влияние на банк заключается в возможности оказывать влияние на формирование состава органов управления Банка и определение его основных направлений деятельности", — указали в НБУ .

После того, как "Солтекс Капитал" приобрела в собственность права на ТРЦ Respublika, этот актив достаточно быстро перешел в собственность венчурного инвестиционного фонда "Дилидженс", созданного в июле 2019 года. Его владельцами стали гражданин Австрии Сергей Толстунов (75%) и экс-нардеп от Партии регионов Виталий Хомутынник (25%).

Они же получили контроль над вновь созданным ООО "ТРЦ "Республика", ставшим управляющей компанией торгово-развлекательного центра.

Когда дело было сделано, Пилюченко и Роберт Алан Джонсон в сентябре 2021 покинули "Солтекс Капитал", а его директором и основателем стал Сергей Кудрий.

В 2016 году он был фигурантом уголовного производства по факту подделки документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица. Следствие, в частности, выяснило, что Кудрий согласился стать директором созданного для уклонения от уплаты налогов ООО за вознаграждение в 1 тыс. гривен.

Кто такой Сергей Толстунов, ставший главным выгодоприобретателем соглашения, по которому банк "Надра" и управляющий им Фонд гарантирования вкладов физических лиц недополучили почти 1,8 млрд грн?

В Австрии он владеет несколькими компаниями, главная из которых – консалтинговая компания TRAFIN Consulting und Entwicklungs GmbH . А в Украине он известен как владелец ООО "Ника-Агротрейд" — одного из крупнейших трейдеров минеральных удобрений, а также газа с выручкой более 12 млрд грн в год.

Однако он может владеть этими активами в пользу других лиц.

Дело в том, что "Ника-Агротрейд" продает удобрения, производимые заводами Group DF Дмитрия Фирташа, использует складскую сеть компании "Украгро НПК" олигарха.

В 2019 году НБУ официально включил ООО "Ника-Агротрейд" в перечень связанных лиц банка "Клиринговый дом", которым владеют Юлия Левочкина – сестра ближайшего партнера Фирташа Сергея Левочкина и Иван Фурсин – давний партнер Левочкина и Фирташа.

Кстати, именно этот банк открыл "Ника-Агротрейд" кредитную линию на 95 млн грн через несколько дней после основания компании, когда у нее еще не было никакой отчетности, а уставный капитал составлял 1 млн грн.

Поскольку "Ника-Агротрейд" была создана уже после задержания Фирташа в Австрии, судя по всему, гражданин Австрии Сергей Толстунов выполняет в ней функции ширмы, обеспечивая компании алиби "независимого трейдера". И логично, если подобным образом он выполняет аналогичные функции в проекте Respublika park.

Дмитрий Фирташ

Такие же услуги для Фирташа в свое время оказывал и Горбуненко.

Он стал высокопоставленным доверенным лицом олигарха Фирташа, выполняя для него "деликатные" корпоративные задачи.

На Горбуненко была оформлена компания Raga Establishment, которая выиграла в пользу Фирташа в 2019 году суд у Рината Ахметова по продаже "Укртелекома" ценой в $700 млн, а сам он лично присутствовал в составе группы поддержки с Сергеем Левочкиным и Михаилом Папиевым в суде над Фирташем в Вене", — писало в марте украинское издание "Олигарх" .