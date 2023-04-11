Таємна "Республіка": від Дениса Горбуненка до Дмитра Фірташа

Чим закінчиться справа про змову на аукціоні з продажу найбільшого ТРЦ країни, яка коштувала державі 1,8 мільярда гривень

Антимонопольний комітет України розпочав судове протистояння в апеляційній інстанції з переможцем аукціону з продажу прав на найбільший український торгово-розважальний центр Respublika.

В жовтні 2020 року АМКУ визнав порушенням закону "Про Захист економічної конкуренції" змову трьох компаній під час проведення "голландського аукціону" з продажу активів збанкрутілого банку "Надра", який пройшов в лютому 2019 року .

"Ця процедура передбачає автоматичне покрокове зниження ціни системою, допоки один з учасників не подасть "ставку" з фіксацією ціни. В наступному етапі аукціону інші учасники мають право подати пропозицію із більшою ціною. І все ж першому учаснику надається право на останню найбільшу ставку, тобто, можливість виграти аукціон. Однак зовсім інакше склалися торги з продажу права вимоги на "Республіку". Зазначені активи були продані за 30% від початкової вартості на останньому кроці аукціону – ціна знизилась з 2,56 млрд грн до 777 млн грн", — зауважили в АМКУ .

Комітет з’ясував, що поведінка трьох учасників торгів – компаній "Солтекс Капітал", "Фінгруп Фактор" і "Толкфін" – була результатом змови, доказом чого стало декілька фактів. Зокрема, засновниками та керівниками цих компаній були родичі, фірми мали спільних працівників, надавали один одному фінансову допомогу та комунікували між собою, використовуючи одні й ті ж самі засоби зв’язку.

Результатом цього стала погоджена поведінка під час самих торгів, де перемогу здобула компанія "Солтекс Капітал". На неї та на інших учасників змови АМКУ наклав штраф в розмірі 10% від річного доходу, після чого і почались суди.

Незадовго до торгів власником "Солтекс Капітал" став інвестбанкір з Лондону Роберт Алан Джонсон. Він відомий як співзасновник британської інвестиційної компанії S.P. Angel, яка займається регулятивними консультаціями, IPO та вторинними розміщеннями, угодами злиття та поглинання та корпоративним структуруванням для своїх клієнтів. Хто саме є клієнтом SP Angel, компанія не повідомляє.

Але є всі підстави вважати, що замовником кейсу з ТРЦ "Республіка" міг бути олігарх та екс-власник банку "Надра" Дмитро Фірташ, а виконання завдання з купівлі цього активу за зниженою ціною було покладено на Дениса Горбуненка.

Денис Горбуненко

На роль Горбуненка в цій історії вказує цілий ряд фактів. Перш за все, треба розуміти, що представляє собою S.P. Angel.

Ця компанія була створена вихідцями з британської брокерської компанії Seymour Pierce (співзасновник компанії Джон Маккей був головою Seymour Pierce ), яка зіткнулась з фінансовими проблемами після 2010 року та опинилась на межі банкрутства.

Вкласти гроші в Seymour Pierce вирішив Горбуненко — екс-голова правління сумнозвісного "Родовід Банку" (в 2004-2009), який після введення в нього тимчасової адміністрації перебрався до Лондону — подалі від України, де згодом почалося розслідування багатомільярдних фінансових махінацій "Родовіду".

Горбуненко, за даними британських ЗМІ, вклав в Seymour Pierce декілька мільйонів фунтів, але фінансовий регулятор Великої Британії FSA заблокував спроби продати йому частку в Seymour Pierce "після восьмимісячного розслідування його справ".

Проте керівництво S.P. Angel, в назві якого можна вгадати натяк на Seymour Pierce, судячи з усього, таки знайшло спільну мову з екс-банкіром. На це вказує, зокрема, профіль людей, які очолили "Солтекс Капітал" після того, як його бенефіциарним власником записали Роберта Алана Джонсона.

В грудні 2018-го — січні 2019 року директором "Солтекс Капітал" був Андрій Лехіцький, відомий як екс-радник голови наглядової ради банку "Січ". В 2019-2021 Лехіцький був керівником ТОВ "Факторинг Сістем", де Денис Горбуненко офіційно значився бенефіциарним власником.

Після Лехіцького директором "Солтекс Капітал" в лютому 2019 стала київський юрист Інна Пилюченко , яка, вже будучи керівником компанії, в серпні 2020 року уклала договір про надання правничої допомоги № 21/08/20 з АТ "Банк Січ". Як відомо, в жовтні 2019 року Національний банк визнав фактичним контролером цього банку саме Дениса Горбуненка.

"Горбуненко формально не володіє акціями банку, однак є обґрунтовані підстави вважати, що він має можливість здійснювати вирішальний вплив на його управління та діяльність. Вирішальний вплив на банк полягає в можливості здійснювати вплив на формування складу органів управління Банку та визначення його основних напрямів діяльності", — вказали в НБУ .

Після того, як "Солтекс Капітал" набула у власність права на ТРЦ Respublika, цей актив достатньо швидко перейшов у власність венчурного інвестиційного фонду "Ділідженс", що був створений в липні 2019 року. Його власниками стали громадянин Австрії Сергій Толстунов (75%) та екс-нардеп від Партії регіонів Віталій Хомутиннік (25%).

Вони ж отримали контроль над новоствореним ТОВ "ТРЦ "Республіка", що стало керуючою компанією торгово-розважального центру.

Коли справа була зроблена, Пилюченко та Роберт Алан Джонсон у вересні 2021 року покинули "Солтекс Капітал", а його директором та засновником став Сергій Кудрій.

В 2016 році він був фігурантом кримінального провадження по факту підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. Слідство, зокрема, з’ясувало, що Кудрій погодився стати директором створеного для ухилення від сплати податків ТОВ за винагороду в 1 тис гривень.

Хто такий Сергій Толстунов, що став головним вигодонабувачем угоди, через яку банк "Надра" та керуючий ним Фонд гарантування вкладів фізичних осіб недоотримали майже 1,8 млрд грн?

В Австрії він володіє декількома компаніями, головна з яких — консалтингова компанія TRAFIN Consulting und Entwicklungs GmbH . А в Україні він відомий як власник ТОВ "Ніка-Агротрейд" — одного з найбільших трейдерів мінеральних добрив, а також газу з виручкою понад 12 млрд грн на рік.

Проте він може володіти цими активами на користь інших осіб.

Річ у тому, що "Ніка-Агротрейд" продає добрива, які виробляють заводи Group DF Дмитра Фірташа, використовує складську мережу компанії "Украгро НПК" олігарха.

В 2019 році НБУ офіційно включив ТОВ "Ніка-Агротрейд" до переліку пов’язаних осіб банку "Кліринговий дім", яким володіють Юлія Льовочкіна — сестра найближчого партнера Фірташа Сергія Льовочкіна та Іван Фурсін — давній партнер Льовочкіна та Фірташа.

До речі, саме цей банк відкрив "Ніка-Агротрейд" кредитну лінію на 95 млн грн через декілька днів після заснування компанії, коли в неї ще не було ніякої звітності, а статутний капітал складав 1 млн грн.

Оскільки "Ніка-Агротрейд" була створена вже після затримання Фірташа в Австрії, судячи з усього, громадянин Австрії Сергій Толстунов виконує в ній функції ширми, забезпечуючи компанії алібі "незалежного трейдера". І логічно, якщо схожим чином він виконує аналогічні функції в проекті Respublika park.

Дмитро Фірташ

Такі ж послуги для Фірташа свого часу виконував і Горбуненко.

Він став високопоставленою довіреною особою олігарха Фірташа, виконуючи для нього "делікатні" корпоративні завдання.

На Горбуненка було оформлено компанію Raga Establishment, яка виграла на користь Фірташа в 2019 році суд у Ріната Ахметова з продажу "Укртелекому" ціною в $700 млн, а сам він особисто був присутнім у складі групи підтримки з Сергієм Льовочкіним та Михайлом Папієвим в суді над Фірташем у Відні", — писало в березні українське видання "Олігарх" .