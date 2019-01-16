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Среда, 16.01.2019
Кабмин утвердил объекты приватизации: что будет выставлено на продажу
Кабмин утвердил объекты приватизации: что будет выставлено на продажу
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Кабмин утвердил объекты приватизации: что будет выставлено на продажу

Кабмин утвердил объекты приватизации: что будет выставлено на продажу
15:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Правительство утвердило перечень объектов большой приватизации из 16 предприятий.

Кабинет министров на заседании в среду утвердил перечень объектов большой приватизации, сохранив в нем 16 предприятий.

Согласно решению правительста, помимо ОАО "Центрэнерго" в перечень вошли пять облэнерго: "Тернополь-" (50,999%), "Запорижжя-" (60,2475%), "Харьков-" (65,001%), "Николаев-" (70%) и "Хмельницкоблэнерго" (70,0089%).

В утвержденном перечне объектов приватизации также находятся АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК, 100%), госпредприятия "Угольная компания "Краснолиманская" и "Завод "Электротяжмаш", ПАО "Азовмаш" (50%), ПАО "Сумыхимпром" (99,9952%), ПАО "Одесский припортовый завод" (99,5667%), АО "Ориана" (99,9988%), ЧАО "Президент-отель" (100%), ЧАО "Индар" (70,7016%) и ПАО "НАК "Украгролизинг" (100%).

Как сообщалось, ранее в правительстве и Фонде госимущества решили изъять из списка для приватизации в 2019 году Аграрный фонд, Завод алюминиевой фольги и Калушскую ТЭЦ.

Для шести объектов, остающихся в перечне, ФГИ уже провел конкурсы по отбору инвестсоветников. Для продажи Одесского припортового завода ФГИ отобрал Pericles Global Advisory, которая победила в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital и успел заключить с ней договор.

Помимо того, "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners стал советником приватизации угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара".

"Электротяжмаш" будет готовить к приватизации "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, а ОГХК – "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

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Однако из-за спора ФГИ с другими претендентами на советников суд обеспечительными мерами запретил Кабмину утверждать результаты конкурсов по пяти из шести объектов. Свободным от этого ограничения остался лишь "Президент-отель".

На конкурсы по отбору советников "Азовмаша" заявки отсутствовали, поэтому Фонд будет самостоятельно готовить предприятия к продаже.

Повторные конкурсы для привлечения советников для приватизации "Орианы" и "Украгролизинг" пройдут в начале февраля, так как на участие в двух предыдущих было подано лишь по одной заявке.

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Приватизация, Кабинет Министров, Азовмаш, Большая приватизация.
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