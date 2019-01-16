Скачать
Среда, 16.01.2019
Встреча Порошенко со спикером парламента Австрии: обсудили освобождение моряков и Nord Stream 2
Встреча Порошенко со спикером парламента Австрии: что обсудили
Россия продлила арест всем украинским морякам
Россия продлила арест всем украинским морякам
Экс-тренер сборной Украины по боксу рассказал, почему ушел в отставку
Экс-тренер сборной Украины по боксу рассказал, почему ушел в отставку
У двойной звезды обнаружили развернутый боком протопланетный диск
У двойной звезды обнаружили развернутый боком протопланетный диск

Большая приватизация: Кабмин хочет исключить "Турбоатом" и четыре ТЭЦ

Большая приватизация: Кабмин хочет исключить &quot;Турбоатом&quot; и четыре ТЭЦ
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Кабмин намерен исключить "Турбоатом" и четыре ТЭЦ из объектов большой приватизации.

"Турбоатом" и четыре ТЭЦ (Херсонская, Днепровская, Криворожская и Северодонецкая) планируется исключить из перечня объектов большой приватизации, такое решение было принято на совещании под руководством министра Кабинета министров Александра Саенко.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", одновременно участники совещания решили сохранить в перечне объектов областные энергоснабжающие компании (облэнерго), а также продолжить приватизацию ПАО "Центрэнерго" по переходным положениям закона о приватизации (без объявления нового конкурса по отбору советника – ред.).

В соответствии с проектом постановления Кабинета министров, вынесенном на его заседание 16 января, в перечне объектов большой приватизации остается 16 предприятий. Помимо "Центрэнерго" в нем пять облэнерго: "Тернополь-" (50,999%), "Запорижжя-" (60,2475%), "Харьков-" (65,001%), "Николаев-" (70%) и "Хмельницкоблэнерго" (70,0089%).

В поданном на утверждения правительства перечне также АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК, 100%), госпредприятия "Угольная компания "Краснолиманская" и "Завод "Электротяжмаш", ПАО "Азовмаш" (50%), ПАО "Сумыхимпром" (99,9952%), ПАО "Одесский припортовый завод" (99,5667%), АО "Ориана" (99,9988%), ЧАО "Президент-Готель" (100%), ЧАО "Индар" (70,7016%) и ПАО "НАК "Украгролизинг" (100%).

Как сообщалось, ранее в правительстве и Фонде госимущества решили изъять из списка для приватизации в 2019 году Аграрный фонд, Завод алюминиевой фольги и Калушскую ТЭЦ.

Для части объектов, остающихся в перечне, ФГИ уже провел конкурсы по отбору инвестсоветников. Для продажи Одесского припортового завода ФГИ отобрал Pericles Global Advisory, которая победила в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital и успел заключить с ней договор.

"Конкорд Консалтинг" в составе консорциума Baker McKenzie, "Бюро Маркуса", BDO, Ernst&Young и Kreston GCG победил в конкурсе по отбору инвестсоветника для подготовки к приватизации четырех ТЭЦ: АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Днепровская ТЭЦ", ПАО "Криворожская теплоцентраль" и ГП "Северодонецкая ТЭЦ", которые предполагалось выставлять одним пакетом.

Помимо того, "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners стал советником приватизации угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара".

"Укрэнерго" перешло в сферу управления Минфина

"Электротяжмаш" будет готовить к приватизации "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, а ОГХК – "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Однако из-за спора ФГИ с другими претендентами на советников суд обеспечительными мерами запретил Кабмину утверждать результаты конкурсов по пяти из шести объектов. Свободным от этого ограничения остался лишь "Президент-отель".

На конкурсы по отбору советников "Азовмаша" и "Сумыхимпром" заявки отсутствовали, поэтому Фонд будет самостоятельно готовить предприятия к продаже.

Повторные конкурсы для привлечения советников для приватизации "Орианы" и "Украгролизинг" пройдут в начале февраля, так как на двух предыдущих на участие в них было подано лишь по одной заявке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приватизация, Кабмин, ТЭЦ, Турбоатом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные приметы и обычаи на Крещение Господне 2019
02 Крещенская вода: кому нельзя купаться на Крещение Господне 2019
03 Семьям погибших участников АТО предлагают деньги вместо земли
04 Именины Ирины 2019: поздравления в стихах
05 Возросло число арестованных в Москве украинских моряков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный прогноз: синоптики рассказали о погоде до конца недели
Синоптики дали морозный прогноз до конца недели
В Украине подорожали доллары и евро: свежий курс валюта от НБУ
В Украине подорожали доллары и евро
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов, один боец ВСУ раненый
Сутки в ООС: оккупанты стреляют из минометов
Британские СМИ назвали пол ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Британские СМИ назвали пол ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь