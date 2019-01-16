Большая приватизация: Кабмин хочет исключить "Турбоатом" и четыре ТЭЦ

Новости Бизнеса: Кабмин намерен исключить "Турбоатом" и четыре ТЭЦ из объектов большой приватизации.

"Турбоатом" и четыре ТЭЦ (Херсонская, Днепровская, Криворожская и Северодонецкая) планируется исключить из перечня объектов большой приватизации, такое решение было принято на совещании под руководством министра Кабинета министров Александра Саенко.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", одновременно участники совещания решили сохранить в перечне объектов областные энергоснабжающие компании (облэнерго), а также продолжить приватизацию ПАО "Центрэнерго" по переходным положениям закона о приватизации (без объявления нового конкурса по отбору советника – ред.).

В соответствии с проектом постановления Кабинета министров, вынесенном на его заседание 16 января, в перечне объектов большой приватизации остается 16 предприятий. Помимо "Центрэнерго" в нем пять облэнерго: "Тернополь-" (50,999%), "Запорижжя-" (60,2475%), "Харьков-" (65,001%), "Николаев-" (70%) и "Хмельницкоблэнерго" (70,0089%).

В поданном на утверждения правительства перечне также АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК, 100%), госпредприятия "Угольная компания "Краснолиманская" и "Завод "Электротяжмаш", ПАО "Азовмаш" (50%), ПАО "Сумыхимпром" (99,9952%), ПАО "Одесский припортовый завод" (99,5667%), АО "Ориана" (99,9988%), ЧАО "Президент-Готель" (100%), ЧАО "Индар" (70,7016%) и ПАО "НАК "Украгролизинг" (100%).

Как сообщалось, ранее в правительстве и Фонде госимущества решили изъять из списка для приватизации в 2019 году Аграрный фонд, Завод алюминиевой фольги и Калушскую ТЭЦ.

Для части объектов, остающихся в перечне, ФГИ уже провел конкурсы по отбору инвестсоветников. Для продажи Одесского припортового завода ФГИ отобрал Pericles Global Advisory, которая победила в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital и успел заключить с ней договор.

"Конкорд Консалтинг" в составе консорциума Baker McKenzie, "Бюро Маркуса", BDO, Ernst&Young и Kreston GCG победил в конкурсе по отбору инвестсоветника для подготовки к приватизации четырех ТЭЦ: АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Днепровская ТЭЦ", ПАО "Криворожская теплоцентраль" и ГП "Северодонецкая ТЭЦ", которые предполагалось выставлять одним пакетом.

Помимо того, "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners стал советником приватизации угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара".

"Электротяжмаш" будет готовить к приватизации "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, а ОГХК – "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Однако из-за спора ФГИ с другими претендентами на советников суд обеспечительными мерами запретил Кабмину утверждать результаты конкурсов по пяти из шести объектов. Свободным от этого ограничения остался лишь "Президент-отель".

На конкурсы по отбору советников "Азовмаша" и "Сумыхимпром" заявки отсутствовали, поэтому Фонд будет самостоятельно готовить предприятия к продаже.

Повторные конкурсы для привлечения советников для приватизации "Орианы" и "Украгролизинг" пройдут в начале февраля, так как на двух предыдущих на участие в них было подано лишь по одной заявке.