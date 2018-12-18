"Укрэнерго" перешло в сферу управления Минфина

Новости Бизнеса: Кабинет министров Украины передал Минфину контроль над "Укрэнерго"

Кабинет министров Украины передал контроль над госкомпанией-оператором объединенной энергосистемы "Укрэнерго" от Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.

Соответствующее постановление от 14 ноября опубликовано на сайте правительства.

"Передать целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" из сферы управления Министерства энергетики и угольной промышленности в сферу управления Министерства финансов", - сказано в документе.

Справка. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Напомним, комиссия по реорганизации НЭК "Укрэнерго", которую с 9 октября возглавляет заместитель министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии.