Приватизация "Центрэнерго" отменяется

Новости Бизнеса: Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации Центрэнерго.

Министр Саенко заявил, что отмена конкурса по продаже госпакета акций "Центрэнерго" не изменила планы Кабмина приватизировать предприятие.

Несмотря на отмену конкурса по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго", который должен был состояться 13 декабря, планы правительства приватизировать предприятие не изменились. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, сообщает пресс-служба правительства.

"Несмотря на перенос сроков конкурса по продаже государственного пакета "Центрэнерго", планы правительства не изменились. Приватизации предприятия быть. Но мы видим, что Фонду государственного имущества и советнику по приватизации нужно провести более основательную подготовку к продаже. Правительство рассчитывает на настоящую конкуренцию на аукционе, и мы хотим видеть серьезные иностранные компании среди его участников", - цитирует министра пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, Саенко также считает, что проведение конкурса по продаже предприятия по новому закону "О приватизации" позволяет ожидать интерес со стороны иностранных инвесторов.

Как сообщалось ранее, конкурс по продаже государственного пакета акций предприятия "Центрэнерго", назначенный на 13 декабря, не состоится, о сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.