День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

Правительство утвердило стартовую цену для приватизации "Центрэнерго"

ПАО "Центрэнерго"
12:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: rbc.ua

Новости Бизнеса: Кабмин одобрил стартовую цену продажи 78,3% "Центрэнерго" почти в 6 млрд грн.

Кабинет министров Украины одобрил стартовую цену продажи 78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

"Принять распоряжение, пункт 5.11, поручив Фонду госимущества Украины доработать его в трехдневный срок, согласно регламенту, с Министерством финансов, Минэкономразвития и Министерством юстиции", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе правительственного заседании в среду.

Как сообщалось, ранее советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY) предлагал установить стартовую цену 78,3% акций энергогенерирующей компании на уровне $225,479 млн (5,984 млрд грн).

Наряду с этим проект постановления, среди условий продажи госпакета акций данного предприятия, предлагает утвердить обязательство учитывать рекомендации экологического аудита, проведенного 16 мая 2018 года по заказу Фонда госимущества Украины, а также направлять дивиденды, начисленные на купленный в процессе приватизации пакет акций, которым до его продажи владело государство.

Помимо стандартных требований к потенциальному покупателю в виде своевременной оплаты налогов и сборов, недопущения возникновения просроченной задолженности по заработной плате, формирования запасов топлива для полноценной работы ТЭС, поддержания работоспособности оборудования путем ремонтов, в условиях предусмотрены мероприятия для возможной работы общества в Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

"Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 891,063 млн грн, чистый доход – на 2,1%, до 10 млрд 918,596 млн грн, валовую прибыль – на 19,3%, до 2 млрд 528,784 мн грн.

"Центрэнерго" в 2017 году снизило производство электроэнергии на 36,2% (3 млрд 573,018 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 6 млрд 285,346 млн кВт-ч. Выработка Углегорской ТЭС составила 4 млрд 134,393 млн кВт-ч (-15,3% к 2016-му), Змиевской ТЭС – 1 млрд 321,663 млн кВт-ч (-42%), Трипольской ТЭС – 829,29 млн кВт-ч (-69,3%).

Отпуск электроэнергии "Центрэнерго" в 2017 году упал на 36,5% (3 млрд 248,827 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 5 млрд 647,775 млн кВт-ч.

Столь значительное снижение производства ЗмТЭС и ТпТЭС связано с дефицитом углей антрацитовой группы, добыча которых в стране осуществляется на оккупированных территориях Донбасса.

Финансовый план "Центрэнерго" на 2018 год предусматривает производство электроэнергии ТЭС компании в объеме 9,371 млрд кВт-ч, что почти в 1,5 раза больше выработки за 2017-й. Ожидаемая структура производства блоками "Центрэнерго" в 2018-м: Углегорская ТЭС – 54%, Змиевская ТЭС – 25%, Трипольская ТЭС – 21%.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Кабмин, Минэкономразвития, Приватизация, ТЭС, Центрэнерго.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

В Украине снова подорожали билеты на поезда "Укрзализныця" рассказала об изменениях маршрута скоростных поездов В Украине с октября запустили новый контейнерный поезд

Последние новости

Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото)
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь