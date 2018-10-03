Правительство утвердило стартовую цену для приватизации "Центрэнерго"

Кабинет министров Украины одобрил стартовую цену продажи 78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.

"Принять распоряжение, пункт 5.11, поручив Фонду госимущества Украины доработать его в трехдневный срок, согласно регламенту, с Министерством финансов, Минэкономразвития и Министерством юстиции", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе правительственного заседании в среду.

Как сообщалось, ранее советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY) предлагал установить стартовую цену 78,3% акций энергогенерирующей компании на уровне $225,479 млн (5,984 млрд грн).

Наряду с этим проект постановления, среди условий продажи госпакета акций данного предприятия, предлагает утвердить обязательство учитывать рекомендации экологического аудита, проведенного 16 мая 2018 года по заказу Фонда госимущества Украины, а также направлять дивиденды, начисленные на купленный в процессе приватизации пакет акций, которым до его продажи владело государство.

Помимо стандартных требований к потенциальному покупателю в виде своевременной оплаты налогов и сборов, недопущения возникновения просроченной задолженности по заработной плате, формирования запасов топлива для полноценной работы ТЭС, поддержания работоспособности оборудования путем ремонтов, в условиях предусмотрены мероприятия для возможной работы общества в Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

"Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 891,063 млн грн, чистый доход – на 2,1%, до 10 млрд 918,596 млн грн, валовую прибыль – на 19,3%, до 2 млрд 528,784 мн грн.

"Центрэнерго" в 2017 году снизило производство электроэнергии на 36,2% (3 млрд 573,018 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 6 млрд 285,346 млн кВт-ч. Выработка Углегорской ТЭС составила 4 млрд 134,393 млн кВт-ч (-15,3% к 2016-му), Змиевской ТЭС – 1 млрд 321,663 млн кВт-ч (-42%), Трипольской ТЭС – 829,29 млн кВт-ч (-69,3%).

Отпуск электроэнергии "Центрэнерго" в 2017 году упал на 36,5% (3 млрд 248,827 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 5 млрд 647,775 млн кВт-ч.

Столь значительное снижение производства ЗмТЭС и ТпТЭС связано с дефицитом углей антрацитовой группы, добыча которых в стране осуществляется на оккупированных территориях Донбасса.

Финансовый план "Центрэнерго" на 2018 год предусматривает производство электроэнергии ТЭС компании в объеме 9,371 млрд кВт-ч, что почти в 1,5 раза больше выработки за 2017-й. Ожидаемая структура производства блоками "Центрэнерго" в 2018-м: Углегорская ТЭС – 54%, Змиевская ТЭС – 25%, Трипольская ТЭС – 21%.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.