Одеський військком-мільйонер та багато інших: журналісти знайшли майно "віп-українців" в Іспанії (відео)

Журналісти показали майно відомих українців на узбережжі Середземного моря

Українські мільйонери та інші одіозні особи з приходом тепла змінюють елітні зимові курорти на не менш дорогі елітні місця біля моря.

У новому розслідуванні проекту "Схеми" журналісти з’ясували, хто з українських "віп-біженців" має майно на березі Середземного моря в Іспанії та може проводити час там.

Одним із головних фігурантів випуску під назвою "Батальйон Іспанія" став скандальний начальник Одеського обласного територіального центру комплектації (ТЦК) Євген Борисов. Вже давно було відомо, що його мати є власницею тамтешньої вілли вартістю кілька мільйонів євро та кількох елітних автомобілів.

Тепер стало відомо, що дружина Борисова володіє офісними приміщеннями у престижному районі курорту. Ще один з автомобілів належить його тещі.

Вілла, записана на матір Борисова

Журналісти показали на відео нерухомість, якою володіє родина скандального військкома. У телефонній розмові вони спробували уточнити у Борисова, як упродовж 2022 року його родичі обжилися такою кількістю майна на елітному курорті. У відповідь на це той сказав, що йому та його сім’ї нібито нічого не належить. Борисов розповів, що його дружина займається сімейним бізнесом та має магазини в Болгарії, але він нібито у ці справи не втручається.

"Якщо вони купили, то мають доходи... Вони мають підтвердження того, що вони робили", — сказав він.

Автопарк сім’ї Борисова

У Марбельї журналісти також знайшли віллу нардепа Ігоря Кононенка та показали, як змінилася гучна вже відома вілла екс-президента України Петра Порошенка.

Там же було помічено ексзаступник Міністра інфраструктури України та бізнесмена Петра Пінкаса.

Вілла Ігоря Кононенка

Ще одним фігурантом випуску став власник мережі гіпермаркетів "Епіцентр", нардеп Олександр Герега, який має дві вілли в передмісті іспанської Валенсії. Журналісти знайшли розкішні особняки та застали там сина Гереги — Тараса Герегу.

Майно родини Олександра Гереги у передмісті Валенсії

Також в Іспанії журналісти вийшли на слід ексголови Фонду державного майна України Дмитра Сенніченка, якого розшукує НАБУ. З’ясувалося, що він став власником новоствореної компанії Newform Lab, яка зареєстрована в житловому комплексі на околиці Валенсії. Журналісти прийшли за вказаною адресою та з’ясували, що в цій квартирі проживає україномовна жінка, проте вона заперечує своє знайомство з ексчиновником.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як відомі українці відпочивають у Монако під час війни у себе на батьківщині.