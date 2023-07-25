Скандального військкома Борисова заманили до Києва для затримання: чим його спокусили

НАЗК проводить масштабні перевірки способу життя військкомів

24 липня у Києві затримали одіозного одеського військкома-мільйонера Євгена Борисова. З’явилися цікаві подробиці, як він опинився в столиці й чому його затримали поряд із будівлею ДБР.

Про це розповів екс-нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі.

Після того, як ДБР оголосило Борисову підозру, протягом двох діб знайти його не могли.

За даними Мосійчука, два дні перед затриманням Борисов провів не у Києві, а на півдні Одеської області в районі Рені. Там він проводив зустрічі майже з усіма військовими керівниками та правоохоронцями Південного регіону та намагався через них вирішити свої проблеми.

"Для Борисова не було жодних проблем з Півдня Одещини перетнути кордон і податися в Іспанію, але він до останнього вірив, що порішає й на цьому погорів… Силовики посилаючись на заступника Генпрокурора, одесита Дмитра Вербицького з яким Борисов давно був знайомий особисто, пообіцяли, що якщо він здасться сам то його не арештують а в суді все це порішають", — пише екс-нардеп.

За його словами, Борисов "повівся" ще й "щось відвалив" за те, що для нього "порішають".

За даними Мосійчука, скандального військкома вивезли на військовому авто на Київ і Борисов пішов здаватися до ДБР. На підході до будівлі його й затримали співробітники, яких заздалегідь попередили ті, хто обіцяв "вирішувати".

Заступник голови НАЗК Артем Ситник повідомив, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) взялося перевіряти спосіб життя військовослужбовців на всіх рівнях. Наразі проводиться 102 такі моніторинги, але ця цифра може зростати.

"НАЗК ще до створення спеціальної комісії при Міноборони фокусувала увагу на тому, що це зона підвищеного ризику: військкомати займаються мобілізацією, є багато охочих уникнути мобілізації, і військкомати за певну винагороду можуть допомогти це зробити. Зараз ми сформували базу, до якої увійшли 1800 керівників та заступників керівників ТЦК", — зазначив він.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Мосійчук повідомив, що Євген Борисов розсікає на преміальному авто, яке він ввіз до України під виглядом гуманітарної допомоги. Потім у червні "Схеми" опублікували розслідування "Батальйон Іспанія", в якому фігурував Борисов. Зокрема, з’ясувалося, що його мати має віллу вартістю кілька мільйонів євро, а також низку елітних авто. 23 липня президент України Володимир Зеленський у ході Ставки Головнокомандувача дав доручення Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома. 22 липня, ГБР оголосило про підозру Євгену Борисову. Йому інкримінують незаконне збагачення.