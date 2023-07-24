Одіозного одеського військкома-мільйонера затримано: кілька днів намагався втекти і грав у "шпигуна"

Чоловік намагався уникнути слідства, використовуючи елементи конспірації

Співробітники Держбюро розслідувань разом із прокурорами Офісу Генпрокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, у якого раніше знайшли "багатство" в Іспанії.

Про це у понеділок, 24 липня, повідомляє ДБР.

"У суботу йому оголосили про підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень і в умисному ухиленні від несення служби. Колишня посадова особа намагалася уникнути слідства, при цьому вона використовувала елементи конспірації — змінювала номери телефонів, автомобілів, місцеперебування тощо", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошуки тривали два дні й внаслідок комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві.

"З огляду на спроби колишнього військкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави", — зазначили у Держбюро.

Зазначимо, що у квітні 2023 року екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що Євген Борисов розсікає на преміальному авто, яке він ввіз до України під виглядом гуманітарної допомоги. Йдеться про автомобіль Mercedes Benz G63 AMG. Машина начебто була оформлена на його дружину, а її вартість становить 250 тисяч доларів.

Потім у червні "Схеми" опублікували розслідування "Батальйон Іспанія", в якому фігурував Борисов. З’ясувалося, що у його матері є вілла вартістю кілька мільйонів євро, а також ряд елітних авто. Також його дружина в Іспанії має офісне приміщення в престижному районі. Журналісти спробували з’ясувати в ході телефонної розмови, як протягом 2022 року Борис та його родина придбали таке майно. Однак він лише сказав, що це нібито не належить його сім’ї.

23 липня президент України Володимир Зеленський у ході Ставки Головнокомандувача дав доручення Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома.

4 липня Валерій Залужний призначив на місце Борисова Олександра Охріменка, який був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у суботу, 22 липня, ДБР оголосило про підозру Євгену Борисову. Йому інкримінують незаконне збагачення.