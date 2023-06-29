Звільнення замало: за одеського військкома-мільйонера взялася прокуратура

Перевіряється інформація, що з’явилася у ЗМІ

Прокуратура перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім одеським військком Євгеном Борисовим, якого звільнено з посади після розпорядження Володимира Зеленського минулого тижня.

Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що слідчі перевіряють інформацію, що з’явилася в ЗМІ, про майно членів сім’ї чиновника за кордоном. За цими даними, у період дії військового стану вони придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно в Іспанії на загальну суму понад 196 млн гривень, хоча офіційний загальний дохід сім’ї не покриває цих витрат.

У ході перевірки надіслано відповідні запити до Іспанії, Молдови, Румунії, Туреччини.

"Також у рамках кримінального провадження перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби – його перебування за кордоном начебто на лікуванні", — йдеться в повідомленні.

Перевіряється, чи були законні підстави для виїзду Борисова за межі України під час дії воєнного стану.

У ході слідства вже допитали понад 30 свідків, провели 11 обшуків та 17 оглядів. Також направлено понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкові перевірки господарської діяльності членів сім’ї чиновника.

Нагадаємо, йдеться про розслідування проекту "Схеми", яке встановило, що родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автомобілів на мільйони доларів.

Як повідомляв "Телеграф", Борисова підозрюють у корупції та не лише. Правоохоронці зафіксували щонайменше п’ять незаконних епізодів, до яких причетний скандальний одеський військком.