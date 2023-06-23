Зеленський на Ставці оголосив про рішення щодо скандального одеського військкома-мільйонера

Засідання ставки закінчилося кадровими рішеннями

Сьогодні, 23 червня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому, зокрема, було ухвалено рішення щодо скакального одеського військкома-мільйонера.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", — каже Зеленський.

Також президентом було надано термінове доручення про створення комісії під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах України.

"Щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, що гинуть на фронті", — зазначив президент.

Крім цього, на ставці також обговорювалися питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів з партнерами та темпи зростання виробництва в українському ОПК.

Усього на засіданні були заслухані доповіді: Залужного (головкома ЗСУ), Сирського (командувача СВ ЗСУ), Тарнавського (Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія"), Москальова (перший заступник командувача військами оперативного командування "Схід"), Неїжпапи (командувач Воєнно-Морськими силами), Малюка (глава СБУ), Кулеби (глава МЗС), Резнікова (міністр оборони) та Камишина (міністр з питань стратегічних галузей промисловості України).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів про сьогоднішнє засідання РНБО. Вже пообіцяв кадрові рішення.