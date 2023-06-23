Зеленський провів засідання РНБО: обговорювалися три теми (відео)

На другий рік війни частина бомбосховищ по всій країні непридатна для використання

У п’ятницю, 23 червня, Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, в якому обговорив три основні питання. Однією з тем стала євроінтеграція нашої країни — президент наголосив на необхідності прискорити виконання рекомендацій ЄС, хоча днем раніше Єврокомісія навпаки відзначила позитивні темпи.

Відео із засідання президент України опублікував у своєму Telegram-каналі. Крім євроітеграції на засіданні РНБО обговорили проблему з укриттями та судову реформу.

Щодо укриттів, то четверта частина по всій країні та третина по Києву на другий рік війни не придатні для використання під час повітряної тривоги чи іншої небезпеки. РНБО прийняла рішення, що відповідальних осіб необхідно притягнути до відповідальності за неналежний стан притулків, а всі укриття найближчим часом потрібно привести до належного стану.

Також на засіданні зазначили, що в Україні триває судова реформа у тісній співпраці з представниками ЄС. Відповідальність за корупцію мають намір посилити, а також окремо опрацюють механізм захисту у судах іноземних та внутрішніх інвестицій. До речі, судова реформа — одна з умов, яка потрібна для вступу України до Євросоюзу. Зеленський відреагував на оцінку Єврокомісії щодо виконання Україною необхідних 11 пунктів для вступу до ЄС та заявив, що темпи буде прискорено.

"Прискорюємо роботу щодо виконання європейських рекомендацій", — сказав глава держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Німеччині відмітили реформи в Україні, але вважають, що цього замало для вступу до ЄС. Основна задача — побороти корупцію та "кумівство".