Україна має стати місцем сили: Зеленський про план реформування системи правопорядку

Кожен елемент державної системи має працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність

Зробивший гучну заяву відносно майбутнього наступу ЗСУ, президент Володимир Зеленський у четвер, 11 травня, також схвалив комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку країни – усіх правоохоронних органів та прокуратури.

Це детальний документ, який розраховано на час до 27-го року, зазначив очільник Української держави у зверненні за результатами 442-го дня війни.

"Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, – додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, – гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави", — пояснив президент України.

Кожен елемент державної системи, за його словам, – органи правопорядку – мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу. Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури – ключові в цьому.

"Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу. Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини", — наголосив український лідер.

Володимир Зеленський певен, що саме в цьому — відповідь на питання, яку Україну після війни ми будуємо. Звичайно, це повинна бути держава, яка поважає своїх людей та яку поважають у світі. Держава, чий приклад життя шанують усі.

"Шлях до цього починається зараз. Починається в діях, особистих рішеннях кожного й кожної, хто воює, працює заради України та заради всіх українців", — вважає президент Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, чи може після виборів у США суттєво зменшитись допомога Вашингтона Україні.