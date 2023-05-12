Украина должна стать местом силы: Зеленский о плане реформирования системы правопорядка

Каждый элемент государственной системы должен работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность

Сделавший громкое заявление по поводу предстоящего наступления ВСУ, президент Владимир Зеленский в четверг, 11 мая, также одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка страны – всех правоохранительных органов и прокуратуры.

Это подробный документ, рассчитанный на время до 27-го года, отметил глава Украинского государства в обращении по результатам 442-го дня войны.

"Если говорить просто, мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет соответствовать и нашей цели быстрого вступления Украины в ЕС, – добавляем нашу готовность реализовать эту цель, и, что не менее важно, – гарантировать эти основы нового общественного договора, которые очевидно очерчиваются сейчас при защите нашего государства", — пояснил президент Украины.

Каждый элемент государственной системы, по его словам, – органы правопорядка – должны работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность, чтобы люди реально чувствовали справедливость, чтобы гарантировалось на уровне институтов, на уровне повседневной работы тех, по кому люди судят о государстве. Доверие в государстве, доверие к государству формируются из доверия к действующим от имени государства. Правоохранители, система прокуратуры – ключевые в этом.

"Украина должна стать и уже стала местом силы Европы и всего свободного мира. Должны обеспечить в Украине максимум безопасности, максимум свободы, максимум уважения к закону, человеку", — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский уверен, что именно в этом ответ на вопрос, какую Украину после войны мы строим. Конечно, это должно быть государство, которое уважает своих людей и которое уважают в мире. Государство, чей пример жизни уважают все.

"Путь к этому начинается сейчас. Начинается в действиях, личных решениях каждого и каждого воюющего работает ради Украины и ради всех украинцев", — считает президент Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, может ли после выборов в США существенно снизиться помощь Вашингтона Украине.