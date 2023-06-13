Проблема в партнерах: в ОП дали обнадійливий прогноз щодо податкової реформи

Країна на етапі відбудови має моральне право попросити у міжнародної спільноти найконкурентнішу податкову модель, — Шурма

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев анонсував відновлення довоєнного рівня оподаткування 1 серпня. Керівництво країни шукає можливості запропонувати бізнесу найкращу податкову систему на європейському континенті для того, щоб у нього була мотивація працювати в Україні.

Про це розповів заступник глави Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма в інтерв’ю "Телеграфу".

Він наголосив, що з 1 серпня відбудеться не підвищення податків, а повернення податкової системи, яка була до війни.

"Це не підвищення податків, це різні речі. Давайте не будемо цим маніпулювати. А сигнал дати бізнесу ми можемо наступний: керівництво держави розуміє, що ми повинні запропонувати бізнесу найкращу податкову систему на європейському континенті для того, щоб у нього була мотивація працювати в Україні. Модель 10:10:10 відповідає цим критеріям повністю", — зазначив Ростислав Шурма.

За його словами, зараз він не може остаточно сказати, чи це буде 10:10:10, чи модифікована модель: це залежатиме від результату компромісу.

"Але у нас є дуже простий критерій — країна на етапі відбудови має моральне право попросити у міжнародної спільноти найконкурентнішу податкову модель для того, щоб створити стимули для бізнесу заходити в Україну та інвестувати. Це основний критерій, якого ми будемо дотримуватись при перемовинах з партнерами", — розповів заступник глави ОП.

Він додав, що зараз триває процес безперервних консультацій й сказати, коли саме вдасться дійти згоди та буде фінальне рішення, зараз дуже важко.

"Бачу, як наші партнери "паркують" це питання і відкладають його. Просто заговорюють і відкладають. Але ми знаємо, що після перемоги матимемо чітке рішення", — описав ситуацію Шурма.

На зустрічі з журналістами 6 червня президент України Володимир Зеленський сказав, що система 10-10-10 йому подобається.

Зазначимо, "10-10-10" — назва, яку отримав проект радикальної податкової реформи, розроблений рядом українських економістів за завданням Офісу президента України, під кураторством Ростислава Шурми. Назву документ отримав за пропонованими новими ставками основних податків – на додану вартість, прибуток підприємств та доходи фізичних осіб. Основні податки пропонується знизити майже вдвічі – до 10% замість нинішніх 20% ПДВ та 18% податку на прибуток та податку на доходи фізосіб. іншою стороною реформи має стати зростання військового збору з доходів фізосіб удвічі – з 1,5% до 3% та повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Каховську ГЕС будемо відновлювати, в планах — стати енергетичним хабом Європи, — Ростислав Шурма про МВФ, податки та місце України у світі