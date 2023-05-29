Рада скасувала пільги та повертає перевірки для ФОП: подробиці

Податки підприємцям в Україні можуть повернути на довоєнний рівень

Верховна Рада України у понеділок, 29 травня, підтримала законопроект №8401. У разі його підписання президентом фізичні особи-підприємці (ФОП) перестануть сплачувати пільговий 2% податок вже з 1 липня 2023 року.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів нардеп Ярослав Железняк. За відміну пільги, яка була запроваджена на початку повномасштабного вторгнення, проголосували 227 народних депутатів.

Ця пільга зі сплати податку стосувалася ФОП 1 та 2 груп. Крім скасування пільги, у законопроекті йдеться про те, що проводитимуться регулярні документальні перевірки та повернуться штрафні санкції за порушення користування РРО (касовими апаратами).

Як зазначив нардеп, ухвалення законопроекту є однією з умов програми з МВФ. Важливо відзначити, що стандартну податкову ставку для ФОП 1 і 2 груп встановлено на рівні 5%, а пільгові 2% були введені в перші місяці вторгнення росії, щоб полегшити ведення бізнесу підприємцям.

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