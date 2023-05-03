Влада піднімає податки на пальне: як уникнути зростання цін в Україні

Можна уникнути великого зростання цін, знизивши подорожчання у 2-3 рази

Вже влітку в Україні може знову зрости ціна автомобільного пального, а за нею — вартість багатьох товарів. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн пропонує план, як цього уникнути. На його думку, потрібно збільшити лише акцизи, залишивши незмінним податок на додану вартість у 7%.

Про це експерт пише на своїй сторінці у Facebook, додаючи відповідні розрахунки.

За його словами, повернення довоєнних податків одразу викличе стрибок цін на пальне: бензин подорожчає на 11 грн/л, дизпаливо – на 8 грн, скраплений газ – на 3 грн. Виходом із ситуації може стати рішення залишити 7% ПДВ, що фактично "вбило" усі схеми з невиплатою податку на ринку, а натомість збільшити акциз, який стягується у місцях виробництва палива.

За підрахунками експерта, можна підняти акцизи на бензин та дизпаливо до 190 євро/1000 л (довоєнні ставки – 213 та 139,5 євро), автогаз – 150 євро (52). Тим самим буде досягнуто ряд цілей:

підвищення буде рівномірним по всім паливних маркам;

це дозволить пом’якшити зростання цін та утримати на рівні менше 50 грн/л.;

скраплений газ залишається вдвічі дешевшим за бензин, тобто, зберігає всі свої конкурентні переваги;

виконуємо вимоги МВФ та інших партнерів щодо поступового збільшення акцизів на пальне, хоча до європейського мінімуму залишається далеко – близько 360 євро в Угорщині.

Скільки буде коштувати паливо за різних сценаріїв

У разі пропозиції Сергія Куюна паливо подорожчає, але не так сильно – ті ж бензин, дизпаливо та автогаз зростуть у ціні приблизно на 4 гривні на літрі.

Тим часом український ринок автогазу виявився буквально залитим дешевим російським пальним, що видається за постачання з інших країн, насамперед Балтії та Польщі.