Власти поднимают налоги на горючее: как избежать роста цен в Украине

Можно избежать большого роста цен, снизив подорожание в 2-3 раза

Уже летом в Украине может снова вырасти цена автомобильного горючего, а вслед за ней — стоимость многих товаров. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн предлагает план, как этого избежать. По его мнению, нужно увеличить только акцизы, оставив неизменным налог на добавленную стоимость в 7%.

Об этом эксперт пишет на своей странице в Facebook, прилагая соответствующие расчеты.

По его словам, возвращение довоенных налогов сразу вызовет скачок цен на горючее: так, бензин подорожает на 11 грн/л, дизтопливо – на 8 грн, сжиженный газ – на 3 грн. Выходом из ситуации может стать решение оставить 7% НДС, что фактически "убило" бы все схемы с невыплатой налога на рынке, а вместо этого увеличить акциз, который взимается в местах производства топлива.

По подсчетам эксперта, можно поднять акцизы на бензин и дизтопливо до 190 евро/1000 л (довоенные ставки — 213 и 139,5 евро), автогаз – 150 евро (52). Тем самым будут достигнуты ряд целей:

повышение будет равномерным для всех топливных марок;

это позволит смягчить рост цен и удержать на уровне менее 50 грн/л.;

сжиженный газ остается вдвое дешевле бензина, то есть, сохраняет все свои конкурентные преимущества;

выполняем требования МВФ и других партнеров о постепенном увеличения акцизов на горючее, хотя до европейского минимума остается далеко – около 360 евро в Венгрии.

Сколько будет стоит топливо при разных сценариях

В случае предложения Сергея Куюна, топливо подорожает, но не так сильно — те же бензин, дизтопливо и автогаз вырастут в цене примерно на 4 гривны на литре.

Тем временем украинский рынок автогаза оказался буквально залит дешевым российским горючим, выдаваемым за поставки из других стран, прежде всего Балтии и Польши.