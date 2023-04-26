Незаметная монополия: как российские Газпром, Лукойл и Татнефть залили украинские АЗС своим автогазом

"Бизнес Телеграф" продолжает серию публикаций о теневых схемах на украинском рынке автогаза. В этот раз мы покажем действующих лиц: кто продает сомнительное топливо на АЗС, кто его привозит из Польши и стран Балтии, и кто после манипуляций с российским продуктом на терминалах выдает украинским трейдерам фиктивные документы о происхождении товара.

Несмотря на войну и общественное осуждение покупки любых товаров, имеющих отношение к государству-агрессору, российские бизнес-монстры "Газпром", "Татнефть" и "Лукойл" возобновили полный контроль на украинском рынке автогаза. Более того, столь тотального присутствия российского сжиженного газа на АЗС Украины не было даже до полномасштабного вторжения. В апреле более 90% поставок автогаза в Украину имели фактическое происхождение из страны, ежедневно убивающей наших граждан. Чтобы скрыть этот факт в таможенных документах, россияне построили длинную цепочку посредников, включающую контрагентов в Польше и странах Балтии, а также разветвленную сеть фирм-однодневок в Украине. Впрочем, некоторые крупные сети украинских АЗС и средние трейдеры ежедневно увеличивают объемы закупок российского ресурса. На этот репутационный риск они идут заведомо. Ведь власть не против. Возобновление зависимости чувствительного для общества рынка от враждебного государства произошло с молчаливого согласия премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра энергетики Германа Глущенко.

Какие сети АЗС продают автогаз неопределенного происхождения?

Автогаз неопределенного происхождения — щель в украинском законодательстве, которая позволяет скрывать поставки от "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла". Чтобы приобрести этот статус, в российскую партию достаточно подмешать топливо, имеющее происхождение из ЕС и США. Или просто сделать вид, что подмешали. Более того, эти нехитрые манипуляции с российским горючим позволяют указать, что производителем уже является Польша, Латвия или Литва. Разоблачить подлог можно только запросив сертификат происхождения, а не производства автогаза. Но украинские таможенники на такие мелочи внимания не обращают. Ведь формально наше законодательство до сих пор не запрещает даже прямой импорт автогаза из россии. "Бизнес Телеграф" уже неоднократно писал о меркантильном отношении украинских таможенников к документам о происхождении товара.

Крупнейшими импортерами автогаза автотранспортом из Польши, Литвы и Латвии, по данным базы Гостаможслужбы, являются достаточно известные и крупные сети: Авантаж 7 (владелец Наталья Чирич), КЛО (владелец Александр Кац), сети группы Приват "Авиас" и "ANP" ( владелец Игорь Коломойский), а также БРСМ-Нефть (владелец Сергей Муровицкий). Главное доказательство наличия российского ресурса в этих сетях – низкая цена. Они завозят автогаз на $200-300/т. дешевле, чем прямые поставщики американского или европейского ресурса.

Таблица Крупнейшие импортеры автогаза в Украину в апреле 2023 года

Среди крупных импортеров автогаза также компания Укрпалетсистем, которая управляет сетью АЗС UPG. Но в январе ее владельцы объявили о покупке терминала Baltchem SA Zakłady Chemiczn в польском Щецине. Тогда же компания сообщила, что через терминал завозит исключительно европейское топливо.

Вне подозрения в реализации российского автогаза также крупнейшие украинские сети заправок ОККО и WOG. По крайней мере, они не фигурируют среди партнеров польских и прибалтийских компаний, открыто завозящих российское горючее. По информации "Бизнес Телеграфа", владельцы этих двух сетей ввели дополнительный контроль за происхождением импортируемого ресурса, чтобы избежать репутационных убытков.

В БРСМ-Нефть "Бизнес Телеграфу" сообщили, что в марте этого года импортировали 2,733 тыс. т автогаза, а с начала апреля — 110 т., и среди них нет ни одной тонны автогаза неопределенного происхождения. "Это автогаз из Литвы, Латвии, Польши, Казахстана и Румынии", — уточнили в компании. Предоставить по нашей просьбе сертификаты происхождения автогаза из этих стран представители компании на момент публикации материала не смогли.

Кто везет в Украину "неопределенный" автогаз?

Более 85% автогаза в Украину везут небольшие трейдерские фирмы. Среди них значительная часть — фирмы-однодневки, которые найти просто невозможно. Но есть и региональные трейдеры с опытом работы, которые просто пользуются рыночной ситуацией. Относительно большие объемы завозит предприниматель из Гостомеля Александр Бурденко, владелец трейдера "АССА ГРУП.ЮА". У фирмы нет сайта для внешних контактов, а номер телефона, указанный в регистрационных документах, недействителен. Директор другого трейдера "Интер Глобал плюс" Александр Конопацкий пообещал прокомментировать запрос после тщательного его изучения. В общем, на нашу просьбу относительно комментария о подлинном (подтвержденном соответствующим сертификатом) происхождении импортируемого горючего не ответил ни один трейдер.

Компании, имеющие в собственности 1-2 газовоза, а то и вообще арендующие их, не стоили бы внимания, если бы не играли ключевую роль в возвращении "Газпрома" и "Лукойла" на украинский рынок. Именно эти небольшие источники превращаются в реку в объеме до 70 тысяч тонн импорта ежемесячно. Проблемы с сомнительными документами по происхождению горючего у одного такого поставщика не имеют никакого значения. Их ведь десятки, если не сотни. Без этого элемента цепь поставок, выстроенная россиянами, работать не смогла бы.

Кто смешивает автогаз, чтобы скрыть его российское происхождение?

В Польше больше всего автогаза для Украины трейдеры приобрели у компании Barter SA. Она базируется в городе Белосток и владеет терминалами в городах Сокулка и Малашевичи вблизи белорусской границы. По данным Importgenius, среди главных торговых партнеров компании российские "Лукойл-Нефтеоргсинтез", "Газпром Газомоторное топливо", "Лукойл-Северо-Западнефтепродукт", "Криогаз" (дочерняя компания Газпрома), "Газпромнефть-Логистика". Именно в Сокулке и Малашевичах Barter SA получает российский автогаз по железной дороге, смешивает с ресурсом из других стран, и этим решает проблему "неудобства" для украинских трейдеров, которые забирают газозами газ "неопределенного происхождения".

Стоит отметить, что крупнейший акционер Barter SA Виктор Грико является известным поклонником "русского мира". Он любит ездить на охоту на медведей в Сибирь, а польский Forbes еще в 2009 году писал о его намерении отдать часть акций Barter SA российскому "Лукойлу". Ранее Грико также завозил в Польшу российские угли и дизельное топливо, пока на поставку этих товаров не были введены санкции.

Редкое фото Виктора Грико. Польский партнер Лукойла и Газпрома избегает контактов с прессой

Вторая по объемам польская компания, обеспечивающая украинских трейдеров сомнительным товаром с удобными документами – Pakar Jacek Szpakowski. Она расположена в городе Белосток, там же имеет собственный терминал со сжиженным газом. Специализируется эта компания на автогазе из Казахстана. Во всяком случае, именно эта страна фигурирует как производитель горючего. Это очень удобно для украинских трейдеров, потому что почти устраняет репутационные риски. И все было бы хорошо, если бы Казахстан поставлял это горючее в Украину, как это было до 2021 года. Дело в том, что для Украины весь свой автогаз Казахстан производит по давальческой схеме в россии, на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Поскольку владельцем давальческого сырья формально являются казахи, это позволяет на этапе производства манипулировать документами. Впрочем, Оренбург, как ни крути – не Казахстан. О том, кто на самом деле стоит за этими поставками для Pakar Jacek Szpakowski, легко догадаться даже под названием осуществляющей их компании — "Газпромнефть-Логистика".

Еще больше российские уши торчат у компаний, продающих автогаз украинским трейдерам в Литве. Крупнейший продавец (28%) Intergas с центральным офисом в Вильнюсе основан в 2002 году Itera Latvija является дочкой российского государственного бизнес-монстра "Роснефть". Второй по объемам поставщик Latvijas Propana Gaze (26%) является дочерью Latvijas Gaze, которой на 34% владеет РАО "Газпром".

Молчание чиновников

На этом можно было бы считать, что "Бизнес Телеграф" размотал длинный запутанный клубок поставок автогаза российскими компаниями в Украину, если бы нить не шла выше. Правительство нашего государства демонстративно игнорирует проблему. Министерство энергетики по поручению премьер-министра собирало на совещание операторов украинского рынка, после чего стало ясно, что правительственное руководство прекрасно знает, в чем проблема. Но выгонять российские "Газпром", "ЛУКойл" и "Роснефть" с украинского рынка не торопится.

Подобная ситуация, кстати, наблюдается и в Польше, Латвии и Литве. Законопроекты о наложении запрета на поставки автогаза есть, но перспектива их принятия очень туманна. В Польше правящая парламентская коалиция выступает против этого шага, хотя премьер Матеуш Моравецкий обещал принятие этого решения до конца 2022 года. Проблема в том, что на дешевом российском автогазе работают автомобили 3,5 миллионов преимущественно неимущих пожилых поляков, чьи голоса очень нужны на выборах.

Возвращаясь в Украину, следует отметить, что ограничение российских поставок не нуждается в сложных нормативных актах. Обязательно требовать сертификат происхождения автогаза на таможне и не допускать его подмены документами об адресе производства или просто контрактом с поставщиком, а еще запретить ввоз товаров с неопределенным происхождением — эти простые решения Кабмина могли бы мгновенно разоблачить схему россиян. Но этого не происходит, потому что кому-то выгодно зарабатывать на сомнительном автогазе, а кто-то боится возмущения водителей повышением цен на АЗС. В другие времена с этим можно было бы смириться. Однако сегодняшняя реальность такова, что заправляя автомобиль газом, украинский водитель не может быть уверен, что его деньги не идут на производство российского оружия, из которого убивают наших бойцов под Бахмутом или Авдеевкой.