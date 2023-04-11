Таможня продолжает отводить глаза: теневые схемы при экспорте металлолома в ЕС становятся более наглыми

Формально давно не работающие поставщики и склады, которых не существует в реальности — ничто из этого не способно убедить таможенников в сомнительности происхождения металлолома, который они пропускают через границу. Следовательно, объемы вывоза дефицитного сырья растут. Как и размеры взяток.

Бесконтрольный вывоз из Украины металлолома в Европейский Союз по итогам марта 2022 года снова установил абсолютный рекорд. Месячный экспорт превысил 17 тысяч тонн. Тем временем украинские металлургические заводы продолжают заявлять об обострении дефицита этого стратегического сырья, а некоторые из них из-за этого уже даже приостанавливали работу.

Вывоз лома черных металлов ограничивают практически все страны мира, в которых развита собственная металлургия. В Украине этим ограничительным фактором должна быть экспортная пошлина в размере 180 евро за тонну. Но для поставок в ЕС действует льготная ставка в 3 евро. Это и создало дыру, через которую поток дефицитного сырья идет все большими объемами. Транзитом через ЕС украинский металлолом везут, в частности, в Турцию и непризнанный российский анклав Приднестровье.

Мартовская статья "Бизнес Телеграфа" по поводу черного рынка сертификатов происхождения металлолома Euro.1, на котором зарабатывают таможенники, имела немалый резонанс. Государственная таможенная служба устроила закрытую внутреннюю проверку таможен Волыни, Ровно и Львова. Некоторые партии металлолома на границе даже останавливали. Но в итоге это привело лишь к повышению нелегальной платы, которую таможенники берут за оформление откровенно сомнительных грузов. Если в конце 2022 сумма взяток составляла около 50 долларов с каждой тонны, то в апреле она практически удвоилась.

Ржавые фокусы

Следовательно, экспортеры металлолома все меньше внимания уделяют хоть какому-нибудь пристройному прикрытию своих оборудок. Их легко заметить даже при беглом анализе таможенных и налоговых баз. Например, согласно данным Таможенной службы, полученным "Бизнес Телеграфом", компания "Керамет" в ноябре-декабре 2022 года экспортировала в Польшу на Keramet Polska SP 1,09 тыс. тонн лома. Из них 758 тонн, согласно заключению эксперта Торгово-промышленной палаты, было якобы приобретено на линии фронта, у Краматорского ферросплавного завода. Это предприятие принадлежит россиянину, оно давно не работает и с февраля 2022 года не представляет налоговую отчетность. И даже если это не учитывать, согласно данным базы налоговых накладных, реальные объемы поставок от КФЗ на "Керамет" в период с ноября по январь составили 269,1 тонн. Выходит, что почти две трети этого лома взялось практически ниоткуда, или его купили очень давно. Поскольку КФЗ не представляет отчетности, это дает возможность легко "жонглировать" датами в приходных документах.

Но это лишь часть фокуса. Согласно выводу того же эксперта Торгово-промышленной палаты, приобретенный Кераметом металлолом перед экспортом хранился на складе в городе Каменское по ул. Украинской, 72. Как выяснил "Бизнес Телеграф", этого адреса физически не существует. Она придумана. На этой улице в частном секторе Каменского просто нет столько домов. Местные жители признаются, что никогда не видели какого-нибудь склада металлолома не только на своей улице, но и на соседних.

На улице Украинской в Каменском всего 7 домов, поэтому состав металлолома по вымышленному адресу ул. Украинская, 72 просто не могло быть.

"Бизнес Телеграф" давал возможность гендиректору компании "Керамет" Владимиру Бублею объяснить "магию" происхождения металлолома и таможенных сертификатов на него еще при подготовке мартовского текста. Но конкретных объяснений и каких-либо фактов или доказательств он так и не предоставил. Вместо этого возглавляемая Бублеем ассоциация УАВтормет выпустила заявление о "манипулятивных и откровенно лживых тезисах относительно дефицита металлолома, "зеленой" металлургии, вымывания остатков лома из-за экспорта, коррупционных схем при экспорте в страны ЕС и т.д.". Мы оставляем возможность господину Бублею дать четкое объяснение конкретным фактам, приведенным в этом материале и готовы их опубликовать.

"Конфиденциальная информация"

Между тем, свои объяснения по пропуску через границу сомнительных грузов с ломом "Бизнес Телеграфу" наконец-то предоставила Государственная таможенная служба. Директор Департамента контроля и администрирования таможенных платежей Дмитрий Падун сообщил, что упомянутые в нашем мартовском материале "обстоятельства взяты во внимание и будут учтены при разработке и организации мер по предотвращению коррупционных правонарушений, а также организации работы по оценке коррупционных рисков". Кроме того, господин Падун отметил, что не может предоставить нам информацию о причинах игнорирования очевидных признаков сомнительности происхождения конкретных партий металлолома, на которые мы указали в запросе: "Согласно статье 37 Таможенного кодекса Украины информация и документы о происхождении металлолома, представленные субъектами хозяйствования для выдачи сертификатов по перевозке (происхождению) товара EUR.1, являются конфиденциальными".

Остается полагаться на эффективность внутренних проверок Гостаможслужбы. Хотя надежд на то, что таможенники добровольно откажутся от стабильного потока теневых "благодарностей" от заготовителей лома, откровенно немного. Больший эффект, очевидно, будет иметь полная кадровая перезагрузка Таможни, инициированная председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Он сообщил "Бизнес Телеграфу", что концепция такой перезагрузки уже предварительно одобрена. Правительственных решений на этот счет следует ожидать уже в ближайшее время. "Таможня является одним из наиболее коррумпированных органов. Государство и бизнес теряет большие деньги от ненадлежащей организации его работы. Поэтому необходима перезагрузка службы, проведение открытого конкурса на Главу ГТС, переаттестация таможенников, отказ от ложных практик и построение таможни на новых, прозрачных принципах", – отметил господин Гетманцев.

Между тем, в апреле объемы бесконтрольного вывоза дефицитного лома из Украины в ЕС имеют все шансы побить очередной рекорд. Ведь "виртуальные" склады по несуществующим адресам никуда из документов фирм-заготовителей не исчезли, а у таможенников по-прежнему все "очень плохо" со зрением, чтобы заглянуть в свои базы и базу налоговых накладных для элементарного сравнения.