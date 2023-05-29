Рада отменила льготы и возвращает проверки для ФОП: подробности

Налоги предпринимателям в Украине могут вернуть на довоенный уровень

Верховная Рада Украины в понедельник, 29 мая, поддержала законопроект №8401. В случае его подписания президентом, физические лица-предприниматели (ФЛП, укр. ФОП) перестанут платить льготный 2% налог уже с 1 июля 2023 года.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал нардеп Ярослав Железняк. За отмену льготы, которая была введена в начале полномасштабного вторжения, проголосовали 227 народных депутатов.

Эта льгота по уплате налога касалась ФОП 1 и 2 групп. Помимо отмены льготы, в законопроекте сказано о том, что будут проводиться регулярные документальные проверки и возвратятся штрафные санкции за нарушение использования РРО (кассовыми аппаратами).

Как отметил нардеп, принятие законопроекта является одним из условий программы с МВФ. Важно отметить, что стандартная налоговая ставка для ФОП 1 и 2 групп установлена на уровне 5%, а льготные 2% были введены в первые месяцы вторжения россии, чтобы облегчить ведение бизнеса предпринимателям.

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