Крупный украинский бизнесмен объявлен в розыск в Польше: в чем его обвиняют

Украинца обвиняют в создании организованной преступной группировки и мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов

Один из самых богатых предпринимателей Львовщины, владелец одной из крупнейших в Восточной Европе группы компании TB Fruit Тарас Барщовский объявлен в розыск в Польше за "создание или управление группой или объединением с целью совершения преступления или налогового правонарушения". Ему может грозить лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Информация о его розыске размещена на сайте полиции Польши.

В 2021 году издание Forbes оценивало состояние Барщовского в 105 млн долларов. Компания T.B. Fruit, которую он основал является одним из самых крупных производителей концентрированных соков в Европе. В Украине она продает натуральные соки Galicia.

Как пояснил представитель Окружной прокуратуры в Люблине, Барщовского обвиняют в создании в Польше организованной вооруженной преступной группировки, мошенничестве, которое нанесло ущерб около 100 польским производителям и поставщикам фруктов, а также передаче имущества. Уже есть доказательства по сумме убытков в 15 миллионов злотых (около 3 583 892$), но эта цифра не окончательная следствие продолжается, пишут WP Wiadomosci.

В то же время, предприятия группы Барщовского накопили миллионные задолженности по уплате налогов в Польше. Однако, по данным издания, даже находясь в розыске, он продолжает зарабатывать в Польше, ввозя в страну яблочный концентрат для производства сока.

Как ранее рассказал Барщовский в интервью Дивись.info, он был среди тех бизнесменов, которых президент Украины Владимир Зеленский в начале полномасштабной войны призвал остаться в стране и помочь "сохранить страну".

Как ранее сообщал "Телеграф", глава Верховного суда Всеволод Князев получил подозрение по делу о получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов США.