Полиция странно объявила в розыск экс-разведчика, планировавшего угнать российский самолет

Никакой информации о подозреваемом полиция не предоставила

Экс-разведчика Романа Червинского, которого обвиняют в превышении служебных полномочий во время неудачной операции по угону российского самолета, якобы объявили в розыск.

Информация об этом была обнародована пресс-службой Чортковского районного отделения полиции Тернопольской области, где была опубликована его фотография.

Там сообщили, что полиция разыскивает "особо опасное лицо", но не привели никаких дополнительных данных, вроде имени подозреваемого, особых примет или информации о том, в чем его подозревают.

Стоит отметить, что на 17:35 воскресенья, 23 апреля, информация о розыске мужчины не появлялась в базе данных МВД.

Фото Романа Червинского в сообщении полиции

Как сообщалось ранее, Червинский был причастен к планированию тайной операции по угону российского боевого самолета. Так один из российских пилотов должен был перегнать самолет на аэродром под Кропивницким, однако вместо этого оккупанты нанесли по нему ракетный удар.

В результате обстрела погиб командир воинской части, а еще 17 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Кроме того были уничтожены два украинских самолета.

Глава СБУ Василий Малюк после этого рассказал, что его ведомство и ГУР выступили против этого, так как было очень много рисков.