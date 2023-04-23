Поліція дивно оголосила у розшук екс-розвідника, який планував викрасти російський літак

Жодної інформації про підозрюваного поліція не надала

Ексрозвідника Романа Червінського, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень під час невдалої операції щодо викрадення російського літака, нібито оголосили у розшук.

Інформація про це була оприлюднена пресслужбою Чортківського районного відділення поліції Тернопільської області, де було опубліковано його фотографію.

Там повідомили, що поліція розшукує "особливо небезпечну особу", але не навели жодних додаткових даних, на зразок імені підозрюваного, особливих прикмет або інформації про те, в чому його підозрюють.

Варто зазначити, що на 17.35 неділі, 23 квітня, інформація про розшук чоловіка не з’являлася в базі даних МВС.

Фото Романа Червінського у повідомленні поліції

Як повідомлялося раніше, Червінський був причетний до планування таємної операції з викрадення російського бойового літака. Так один із російських пілотів мав перегнати літак на аеродром під Кропивницьким, проте натомість окупанти завдали по ньому ракетного удару.

Внаслідок обстрілу загинув командир військової частини, а ще 17 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, було знищено два українські літаки.

Голова СБУ Василь Малюк після цього розповів, що його відомство та ГУР виступили проти цього, оскільки було дуже багато ризиків.