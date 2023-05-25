Крупного українського бізнесмена оголошено в розшук у Польщі: у чому його звинувачують

Українця звинувачують у створенні організованого злочинного угруповання та шахрайстві з метою ухилення від сплати податків

Один із найбагатших підприємців Львівщини, власник однієї з найбільших у Східній Європі групи компанії TB Fruit Тарас Барщовський оголошений у розшук у Польщі за "створення чи управління групою чи об’єднанням з метою скоєння злочину чи податкового правопорушення". Йому може загрожувати позбавлення волі терміном від 3 місяців до 5 років.

Інформація про його розшук розміщена на сайті поліції Польщі.

У 2021 році видання Forbes оцінювало статки Барщовського в 105 млн доларів. Компанія TB Fruit, яку він заснував, є одним з найбільших виробників концентрованих соків у Європі. В Україні вона продає соки натуральні Galicia.

Як пояснив представник Окружної прокуратури в Любліні, Барщовського звинувачують у створенні в Польщі організованого збройного злочинного угруповання, шахрайстві, яке завдало збитків близько 100 польським виробникам та постачальникам фруктів, а також передачі майна. Вже є докази щодо суми збитків у 15 мільйонів злотих (близько 3 583 892$), але ця цифра не є остаточною слідством триває, пишуть WP Wiadomosci.

У той же час підприємства групи Барщовського накопичили мільйонні заборгованості зі сплати податків у Польщі. Однак, за даними видання, навіть перебуваючи у розшуку, він продовжує заробляти у Польщі, ввозячи до країни яблучний концентрат для виробництва соку.

Як раніше розповів Барщевський в інтерв’ю Дивись.info, він був серед тих бізнесменів, яких президент України Володимир Зеленський на початку повномасштабної війни закликав залишитись у країні та допомогти "зберегти країну".

Як раніше повідомляв "Телеграф", голова Верховного суду Всеволод Князєв отримав підозру у справі про отримання хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів США.