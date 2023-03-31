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Нардепа Шахова оголошено у розшук - адвокат розповіла, в якій він країні

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
Сергій Шахов Новина оновлена 31 березня 2023, 12:27
Сергій Шахов. Фото УП

Нардеп нібито перебуває на лікуванні в іншому місті

Народний депутат Ради із групи "Довіра" Сергій Шахов офіційно оголошений у розшук Вищим антикорупційним судом (ВАКС). Політик є фігурантом у справі щодо декларування недостовірної інформації.

Про це стало відомо у п'ятницю, 31 березня, під час чергового засідання ВАКС.

"Обвинуваченого Шахова Сергія Володимировича… оголосити в розшук. Зупинити судове провадження щодо обвинуваченого Шахова до його розшуку. Ухвала оскарженню не підлягає", — оголосила головуюча суддя Віра Михайленко.

Також зазначається, що розшук нардепа — це особисте клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Своє прохання він аргументував тим, що Шахов упродовж 7 місяців ні разу до суду так і не завітав. Водночас жодних документів, які б підтвердили, що він знаходиться на лікуванні і не може прибути в засідання, він не надав.

Як пояснила захисниця народного обранця, Шахов вчергове не прибув на засідання, адже з 20 лютого він нібито знаходиться у місті Бішкек (Киргизстан) де проходить тривале лікування. Що стосується документів, які б підтвердили перетин кордону з Киргизькою республікою, адвокатка їх не надала. Строків завершення лікування вона також не озвучила.

"Вочевидь Шахов видужає від усіх своїх хвороб десь у березні чи квітні наступного року, коли закінчиться строк давності притягнення до відповідності за цим кримінальним правопорушенням", — іронічно підсумувала суддя.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року НАБУ і САП направили до суду справу, фігурантом якої є діючий депутат Сергія Шахова, якого обґрунтовано підозрюють у недекларування майна на суму у 87,6 мільйона гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна збирається притягнути до суду одіозну адвокатку та блогерку Тетяну Монтян, яка на систематичній основі публічно підтримує збройну агресію рф проти мирного українського населення.

Теги:
#Розшук #Сергій Шахов #ВАКС