Нардепа Шахова оголошено у розшук - адвокат розповіла, в якій він країні

Нардеп нібито перебуває на лікуванні в іншому місті

Народний депутат Ради із групи "Довіра" Сергій Шахов офіційно оголошений у розшук Вищим антикорупційним судом (ВАКС). Політик є фігурантом у справі щодо декларування недостовірної інформації.

Про це стало відомо у п'ятницю, 31 березня, під час чергового засідання ВАКС.

"Обвинуваченого Шахова Сергія Володимировича… оголосити в розшук. Зупинити судове провадження щодо обвинуваченого Шахова до його розшуку. Ухвала оскарженню не підлягає", — оголосила головуюча суддя Віра Михайленко.

Також зазначається, що розшук нардепа — це особисте клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Своє прохання він аргументував тим, що Шахов упродовж 7 місяців ні разу до суду так і не завітав. Водночас жодних документів, які б підтвердили, що він знаходиться на лікуванні і не може прибути в засідання, він не надав.

Як пояснила захисниця народного обранця, Шахов вчергове не прибув на засідання, адже з 20 лютого він нібито знаходиться у місті Бішкек (Киргизстан) де проходить тривале лікування. Що стосується документів, які б підтвердили перетин кордону з Киргизькою республікою, адвокатка їх не надала. Строків завершення лікування вона також не озвучила.

"Вочевидь Шахов видужає від усіх своїх хвороб десь у березні чи квітні наступного року, коли закінчиться строк давності притягнення до відповідності за цим кримінальним правопорушенням", — іронічно підсумувала суддя.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року НАБУ і САП направили до суду справу, фігурантом якої є діючий депутат Сергія Шахова, якого обґрунтовано підозрюють у недекларування майна на суму у 87,6 мільйона гривень.

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