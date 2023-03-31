Нардеп Шахов объявлен в розыск — адвокат рассказала, в какой он стране

Нардеп якобы находится на лечении в другом городе

Народный депутатСоветы из группы "Доверие" Сергей Шахов официально объявлен в розыск Высшим антикоррупционным судом (ВАКС). Политик является фигурантом по делу о декларировании недостоверной информации.

Об этом стало известно в пятницу, 31 марта, в ходе очередного заседания ВАКС.

"Обвиняемого Шахова Сергея Владимировича… объявить в розыск. Остановить судебное производство по обвиняемому Шахову до его розыска. Постановление обжалованию не подлежит", — объявила председательствующая судья Вера Михайленко.

Также отмечается, что розыск нардепа – это личное ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Свою просьбу он аргументировал тем, что Шахов в течение 7 месяцев ни разу в суд так и не пришел. В то же время никаких документов, подтверждающих, что он находится на лечении и не может прибыть на заседание, он не предоставил.

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Как пояснила защитница народного избранника, Шахов в очередной раз не прибыл на заседание, ведь с 20 февраля он якобы находится в городе Бишкек, где проходит длительное лечение. Что касается документов, подтверждающих пересечение границы с Кыргызской республикой, то адвокат их не предоставила. Сроки завершения лечения она также не озвучила.

"Очевидно, Шахов поправится от всех своих болезней где-то в марте или апреле следующего года, когда истечет срок давности привлечения к соответствию по этому уголовному правонарушению", — иронически подытожила судья.

Напомним, что в августе 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело, фигурантом которого является действующий депутат Сергея Шахова, обоснованно подозреваемый в недекларировании имущества на сумму в 87,6 миллиона гривен.

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