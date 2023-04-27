Справу "слуги народу", яку оголошували у розшук, закрили: у чому причина

Народна обраниця звільнена від кримінальної відповідальності

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від кримінальної відповідальності народного депутата від "Слуги народу" Маргариту Шол, яку НАБУ раніше оголошувало у розшук через недостовірне декларування.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела у суді та інформацію пресслужби Вищого антикорупційного суду.

Так, сьогодні, 27 квітня, колегія ВАКС задовольнила клопотання адвоката про звільнення нардепа IX скликання від кримінальної відповідальності та закриття провадження у зв’язку із закінченням термінів давності.

Кримінальне провадження надійшло до суду 29 березня 2021 року, а строк давності правопорушення становить два роки. Декілька разів обвинувачена не була на судових засіданнях, говорячи про важливі причини своєї відсутності. Крім того, колегія суддів неодноразово виносила постанови про накладення на неї грошового стягнення за неявку. Одне було звернено до виконання — стягнення сплачено.

Зазначимо, що Маргариту Шол звинувачували у недостовірному декларуванні, а саме у не вказану у декларації за 2020 рік інформацію про оренду квартири на Печерську у Києві, вартість якої становить близько 5 млн гривень. У січні 2023 року НАБУ оголосило народну обраницю у розшук.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у березні 2023 року ВАКС виправдав народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука у внесенні до декларації недостовірної інформації. Роком раніше політику було повідомлено про підозру у тому, що у свою декларацію за 2020 рік він не вніс орендовану квартиру на столичному Печерську, вартість якої становить 3,6 млн гривень.