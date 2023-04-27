Дело "слуги народа", которую объявляли в розыск, закрыли: в чем причина

Народная избранница освобождена от уголовной ответственности

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) освободил от уголовной ответственности народного депутата от "Слуги народа" Маргариту Шол, которую НАБУ ранее объявляло в розыск из-за недостоверного декларирования.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в суде и на информацию пресс-службы Высшего антикоррупционного суда.

Так, сегодня, 27 апреля, коллегия ВАКС удовлетворила ходатайство адвоката об освобождении нардепа IX созыва от уголовной ответственности и закрытии производства в связи с истечением сроков давности.

Уголовное производство поступило в суд 29 марта 2021 года, а срок давности правонарушения составляет два года. Несколько раз обвиняемая не являлась на судебные заседания, говоря о важных причинах своего отсутствия. Кроме того коллегия судей неоднократно выносила постановления о наложении на нее денежного взыскания за неявку. Одно из них было обращено к исполнению — взыскание уплачено.

Отметим, что Маргариту Шол обвиняли в недостоверном декларировании, а именно в неуказании в декларации за 2020 год информации об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн гривен. В январе 2023 года НАБУ объявило народную избранницу в розыск.

Напомним, "Телеграф" писал, что в марте 2023 года ВАКС оправдал народного депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука во внесении в декларацию недостоверной информации. Годом ранее политику было сообщено о подозрении в том, что в свою декларацию за 2020 год он не внес арендованную квартиру на столичном Печерске, стоимость которой составляет 3,6 млн гривен.