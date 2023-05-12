США может грозить дефолт летом: в чем причина и как это повлияет на помощь Украине

Из-за низких налоговых поступлений прогноз по дефолту пришлось пересмотреть

В США заявили о том, что есть "существенный риск" того, что правительство больше не сможет погасить все свои платежные обязательства в первые две недели июня и тем самым столкнется с риском дефолта.

Как информирует CNN, об этом в пятницу, 12 мая, сообщило Бюджетное управление Конгресса.

Отмечается, что эксперты прогнозируют, что "дата X", когда у США закончатся деньги для погашения существующих финансовых обязательств, была перенесена с июля на июнь. Это усиливает давление на обе партии в Конгрессе для нахождения консенсуса в вопросе повышения лимита расходов для избежания дефолта.

"Если лимит долга останется неизменным, существует значительный риск того, что в какой-то момент в первые две недели июня правительство больше не сможет погасить все свои обязательства", — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что в предыдущий раз подобная ситуация возникла в конце 2021 года, когда Конгресс поднял лимит госдолга до 31,4 триллиона долларов. Впрочем, перед этим около месяца республиканцы блокировали это решение, используя его, чтобы добиться уступок от демократов. В свою очередь демократы настаивали на том, чтобы увеличить лимит без дополнительных условий.

Сейчас наблюдается аналогичная ситуация, так как Республиканская партия обещает не поднимать лимит, если демократы не согласятся на значительное сокращение государственных расходов.

Прогноз по дефолту был объявлен еще в феврале текущего года, но тогда Бюджетное управление ожидало, что он наступит с июля по сентябрь, однако налоговые поступления прошлого месяца оказались ниже ожидаемого уровня, а потому прогноз был пересмотрен.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США даже в случае дефолта сохранят возможность оказывать Украине помощь до конца финансового года за счет уже выделенных администрацией средств.

Как сообщалось ранее, в США в 2024 году намечаются очередные президентские выборы и действующий глава государства Джо Байден уже заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру.