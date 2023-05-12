США може загрожувати дефолт влітку: у чому причина та як це вплине на допомогу Україні

Через низькі податкові надходження прогноз по дефолту довелося переглянути

У США заявили про те, що є "істотний ризик" того, що уряд більше не зможе погасити всі свої платіжні зобов’язання у перші два тижні червня і тим самим зіткнеться з ризиком дефолту.

Як інформує CNN, про це у п’ятницю, 12 травня, повідомило Бюджетне управління Конгресу.

Зазначається, що експерти прогнозують, що "дата X", коли США закінчаться гроші для погашення існуючих фінансових зобов’язань, була перенесено з липня на червень. Це посилює тиск на обидві партії в Конгресі для знаходження консенсусу щодо підвищення ліміту витрат для уникнення дефолту.

"Якщо ліміт боргу залишиться незмінним, існує значний ризик того, що якоїсь миті в перші два тижні червня уряд більше не зможе погасити всі свої зобов’язання", — повідомили у відомстві.

Варто зазначити, що минулого разу подібна ситуація виникла наприкінці 2021 року, коли Конгрес підняв ліміт держборгу до 31,4 трильйона доларів. Втім, перед цим близько місяця республіканці блокували це рішення, використовуючи його, щоб досягти поступок від демократів. Своєю чергою, демократи наполягали на тому, щоб збільшити ліміт без додаткових умов.

Наразі спостерігається аналогічна ситуація, оскільки Республіканська партія обіцяє не підіймати ліміт, якщо демократи не погодяться на значне скорочення державних видатків.

Прогноз по дефолту був оголошений ще в лютому поточного року, проте тоді Бюджетне управління очікувало, що він настане з липня по вересень, однак податкові надходження минулого місяця виявилися нижчими за очікуваний рівень, а тому прогноз було переглянуто.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США навіть у разі дефолту збережуть можливість надавати Україні допомогу до кінця фінансового року за рахунок уже виділених адміністрацією коштів.

Як повідомлялося раніше, у США у 2024 році намічаються чергові президентські вибори і чинний глава держави Джо Байден уже заявив, що висуватиме свою кандидатуру.