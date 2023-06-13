Проблема в партнерах: в ОП дали обнадеживающий прогноз по налоговой реформе

Страна на этапе восстановления имеет моральное право попросить у международного сообщества наиболее конкурентную налоговую модель, — Шурма

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев анонсировал возобновление довоенного уровня налогообложения 1 августа. Руководство страны ищет возможности предложить бизнесу наилучшую налоговую систему на европейском континенте для того, чтобы у него была мотивация работать в Украине.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислав Шурма в интервью "Телеграфу".

Он подчеркнул, что с 1 августа произойдет не повышение налогов, а возврат налоговой системы, которая была до войны.

"Это не повышение налогов, это разные вещи. Давайте не будем этим манипулировать. А сигнал дать бизнесу мы можем следующий: руководство государства понимает, что мы должны предложить бизнесу лучшую налоговую систему на европейском континенте для того, чтобы у него была мотивация работать в Украине. Модель 10:10:10 отвечает этим критериям полностью", — отметил Ростислав Шурма.

По его словам, сейчас он не может окончательно сказать, будет ли это 10:10:10 или модифицированная модель: это будет зависеть от результата компромисса.

"Но у нас очень простой критерий — страна на этапе восстановления имеет моральное право попросить у международного сообщества самую конкурентную налоговую модель для того, чтобы создать стимулы для бизнеса заходить в Украину и инвестировать. Это основной критерий, которого мы будем соблюдать при переговорах с партнерами", – рассказал заместитель главы ОП.

Он добавил, что сейчас идет процесс непрерывных консультаций и сказать, когда именно удастся прийти к согласию и будет финальное решение, сейчас очень трудно.

"Вижу, как наши партнеры "паркуют" этот вопрос и откладывают его. Просто заговаривают и откладывают. Но мы знаем, что после победы будем четкое решение", — описал ситуацию Шурма.

На встрече с журналистами 6 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что система 10-10-10 ему нравится.

Отметим, "10-10-10" — название, полученное проектом радикальной налоговой реформы, разработанный рядом украинских экономистов по заданию Офиса президента Украины, под кураторством Ростислава Шурмы. Название документ получил по предлагаемым новым ставкам основных налогов – на добавленную стоимость, прибыль предприятий и доходы физических лиц. Основные налоги предлагается снизить почти вдвое – до 10% вместо нынешних 20% НДС и 18% налога на прибыль и налога на доходы физлиц. Обратной стороной реформы должен стать рост военного сбора с доходов физлиц вдвое – с 1,5% до 3% и полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Каховскую ГЭС будем восстанавливать, в планах стать энергетическим хабом Европы, — Ростислав Шурма о МВФ, налогах и месте Украины в мире