"Треба прийняти цей факт": генерал пояснив, чому Україна поки не може стати членом НАТО

Генерал вважає, що Києву потрібно активніше працювати на перемогу та проводити ефективні реформи.

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україні не варто очікувати вступу до Альянсу. А тим часом Києву потрібно активніше працювати на перемогу та проводити ефективні реформи.

Про це "Телеграфу" розповів генерал армії, ексголова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж.

"Це чітко дали зрозуміти і генсек Альянсу, і керівники США, низки європейських країн, – нагадує він. – До кінця війни ми не станемо членами цього військово-політичного клубу. Варто просто прийняти цей факт – і активніше працювати на перемогу, проводити ефективні реформи (особливо в ракурсі боротьби з корупцією, упорядкування судової гілки влади) тощо. На жаль, навіть у період війни корупція у нас продовжує процвітати, зараз Захід на цьому особливо не загострює увагу, тому що головне завдання – перемогти окупаційну російську армію та агресивний путінський режим. Але це не означає, що наші партнери не бачать негативних явищ, які у нас є".

Військовий експерт також констатує, що окрім військових стандартів НАТО, яким ми вже відповідаємо (зокрема й на рівні розвідки), нам доведеться ще підтягувати антикорупційну та економічну складові. Плюс – демократичну.

"У період воєнного стану в Україні демократичні стандарти ущемляються – це ні для кого не секрет. Але якщо подібне продовжиться і в мирний час, якщо в нас влада спробує насадити систему авторитарного контролю (за ЗМІ, політичними опонентами, за правами та свободами людини в цілому), це точно виключить будь-які євроатлантичні перспективи України, – наголошує Микола Маломуж. – І це треба розуміти. І вже зараз працювати над розв'язанням цих найскладніших завдань".

Більше про саміт НАТО та його значення для України читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Саміт НАТО: чого чекати Україні та росії – прогноз від генерала".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що найближчим часом Україну не покличуть до НАТО, проте вже зараз наша держава стає ближчою до союзників.

Крім того, Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликає країни-члени НАТО розпочати процес прийняття України до Альянсу після завершення війни.