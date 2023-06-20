"Надо принять этот факт": генерал объяснил, почему Украина пока не может стать членом НАТО

Генерал считает, что нужно активнее работать на победу и проводить эффективные реформы

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украине не следует ожидать вступления в Альянс. А тем временем Киеву нужно активнее работать на победу и проводить эффективные реформы.

Об этом " Телеграфу " рассказал генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

"Это четко дали понять и генсек Альянса, и руководители США, ряда европейских стран, – напоминает он. – До конца войны мы не станем членами этого военно-политического клуба. Надо просто принять этот факт – и активнее работать на победу, проводить эффективные реформы (особенно в ракурсе борьбы с коррупцией, упорядочение судебной ветви власти) и др. К сожалению, даже в период войны коррупция у нас продолжает преуспевать, сейчас Запад на этом особо не заостряет внимание, потому что главная задача – победить оккупационную российскую армию и агрессивный путинский режим. Но это не значит, что наши партнеры не видят негативных явлений, которые у нас есть".

Военный эксперт также констатирует, что, кроме военных стандартов НАТО, которым мы уже соответствуем (в том числе и на уровне разведки), нам придется еще подтягивать антикоррупционную и экономическую составляющие. Плюс – демократическую.

"В период военного положения в Украине демократические стандарты ущемляются – это ни для кого не секрет. Но если подобное продолжится и в мирное время, если у нас власть попытается насадить систему авторитарного контроля (по СМИ, политическим оппонентам, по правам и свободам человека в целом) ), это точно исключит любые евроатлантические перспективы Украины, — отмечает Николай Маломуж. — И это надо понимать. И уже сейчас работать над решением этих сложных задач".

Больше о саммите НАТО и его значении для Украины читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Саммит НАТО: чего ждать Украине и России — прогноз от генерала".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ближайшее время Украину не позовут в НАТО, однако уже сейчас наше государство становится ближе к союзникам.

Кроме того, Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, в которой призывает страны-члены НАТО начать процесс принятия Украины в Альянс после завершения войны.