Столтенберг заявил, что Украину не позовут в НАТО в Вильнюсе: но есть и приятные моменты

В НАТО верят, что Украина станет членом Альянса

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле 2023 года, Украина таки не получит приглашения в НАТО. При этом нашей стране все же удастся стать ближе к Альянсу.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Он заявил, что пока членство Украины в НАТО не будет обсуждаться, но он верит, что наша страна должна вступить в Альянс в будущем.

"Пока мы не будем обсуждать приглашение Украине присоединиться к НАТО во время саммита в Вильнюсе. Но мы верим, что Украина должна стать его членом. Мы будем приближать этот процесс, уверены, что сможем найти консенсус в Вильнюсе относительно того, как приблизить страну к Североатлантическому альянсу", — добавил Столтенберг.

Однако, на этом саммите Украина все же станет ближе к НАТО, ведь там заявили о создании нового органа.

"Мы также работаем над созданием нового Совета Украина – НАТО, где Украина будет равной с союзниками НАТО, будет консультироваться и принимать решения общего интереса. Наша амбиция – иметь первую встречу нового Совета в Вильнюсе совместно с президентом Зеленским", – сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, в которой призывает страны-члены НАТО начать процесс принятия Украины в Альянс после завершения войны.

Также мы сообщали, что США поддерживают план генсека НАТО Йенса Стотленберга, согласно которому Украина должна вступить в Альянс без завершения "плана действий по членству".