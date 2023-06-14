"Это не те гарантии безопасности": что США могут предложить Украине вместо вступления в НАТО

В США размышляют над альтернативой вступления Украины в НАТО

В Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность предложить Украине "израильскую модель" без присоединения страны к НАТО. Она подразумевает 10-летние обязательства в области безопасности.

Об этом сегодня, 14 июня, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на помощников президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

В материале указывается, что основная идея заключается в том, что дать понять российскому диктатора владимиру путину, что поток оружия и проведения обучений украинских военных не прекратятся.

Однако это совершенно не те гарантии безопасности, к которым стремится президент Украины Владимир Зеленский, поскольку он уверен, что только членство в НАТО может гарантировать безопасность его страны.

В то же время NYT также пишет, что союзники оказывают давление на Джо Байдена, пытаясь подтолкнуть его к более быстрому пути к членству Украины в НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что в ходе этой встречи члены Альянса "выйдут на определенный порядок нашего вступления, которое будет зафиксировано".