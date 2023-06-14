"Це не ті гарантії безпеки": що США можуть запропонувати Україні замість вступу до НАТО

У США розмірковують над альтернативою вступу України до НАТО

У Сполучених Штатах Америки розглядають можливість запропонувати Україні "ізраїльську модель" без приєднання країни до НАТО. Вона передбачає 10-річні зобов’язання у сфері безпеки.

Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє газета The New York Times, посилаючись на помічників президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

У матеріалі зазначається, що основна ідея полягає в тому, що дати зрозуміти російському диктаторові володимиру путіну, що потік зброї та проведення навчань українських військових не припиняться.

Однак це зовсім не ті гарантії безпеки, яких прагне президент України Володимир Зеленський, оскільки він упевнений, що лише членство в НАТО може гарантувати безпеку його країни.

Водночас NYT також пише, що союзники чинять тиск на Джо Байдена, намагаючись підштовхнути його до швидшого шляху до членства України в НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що під час цієї зустрічі члени Альянсу "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксований".