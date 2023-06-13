Справа не в Угорщині: новообраний президент Латвії розповів, що заважає вступу України до НАТО

Багато країн не розуміють, що буде, якщо до НАТО приєднається країна у стані війни

Багато країн НАТО не зовсім розуміють, як можна прийняти Україну до складу Альянсу за умов, коли вона веде війну проти російських загарбників.

Як розповів в інтерв’ю Європейській правді новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс, саме внутрішня дискусія в НАТО є головною перешкодою вступу, а не негласне "вето" росії або позиція Угорщини.

"Причина в тому, що зараз у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли держава у стані війни приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5 (про колективний захист, — ред.)", — зауважив він.

За словами Рінкевичса, багато країн не мають відповіді на це питання і поки вони не зможуть вирішити його для себе, вони не зможуть відповісти на нього під час розмови з іншими членами Альянсу.

При цьому новообраний президент Латвії додав, що йдеться не про думку Угорщини, а про відсутність чіткої позиції у багатьох столицях союзних держав.

"Є країна в стані війни. Є "п’ята стаття" НАТО. І зараз не одна-дві держави, а дуже багато держав намагаються зрозуміти, що це означає для Альянсу", — каже він.

При цьому Рінкевичс переконаний, що рано чи пізно союзники погодяться з тим, що Україна стане частиною НАТО, а його країна докладе всіх зусиль, щоб це стало реальністю.

Як повідомлялося раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен на початку червня заявляв, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна може очікувати на "потужний пакет підтримки", який включатиме як матеріальну, так і політичну допомогу.