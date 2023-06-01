За язика його не тягнули: Блінкен зробив заяву щодо України та саміту НАТО

Союзники НАТО підтримують свої зобов’язання щодо майбутнього членства України в Альянсі

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може чекати на "потужний пакет підтримки", який включатиме як матеріальну, так і політичну допомогу.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції.

Американський чиновник зазначив, що союзники з НАТО підтримують свої зобов’язання щодо майбутнього членства України в Альянсі, які вони взяли на себе під час Бухарестського саміту у 2008 році. А також розповів, що Україна під час липневого саміту альянсу може очікувати на потужний пакет підтримки.

"Я впевнений, що результатом у Вільнюсі стане потужний пакет політичної та практичної підтримки України", – сказав він.

Нагадаємо, що черговий саміт НАТО має відбутися 11-12 липня у Вільнюсі. Туди вже офіційно запрошений президент України Володимир Зеленський. А перед цим заходом має відбутися ще й саміт української формули миру, яка пройде без росії.

Раніше ми писали про те, що Волкер натякнув, чого Україні чекати від саміту у липні.

Також ми повідомляли, що ЗМІ дізнались, що Альянс хоче запропонувати Україні влітку.