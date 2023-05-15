Запрошення до НАТО не буде: ЗМІ дізналися, що Альянс хоче запропонувати Україні влітку

Деякі країни наполягають на конкретних кроках до визначення часових рамок вступу України до НАТО

Країни НАТО ведуть переговори з метою визначення наступних кроків на шляху до вступу України до західного альянсу. Держави-члени намагаються подолати розбіжності щодо того, як швидко наша країна має приєднатися до організації.

Обговорення цієї теми активізувалися напередодні саміту НАТО, який має відбутися 11 липня у Вільнюсі. Про це пише Washington Post.

Офіційні особи з країн НАТО на умовах анонімності повідомили, що, попри підтримку Києва, члени Альянсу досягли консенсусу — в липні Україні не надсилатимуть офіційного запрошення про приєднання.

Однак країни Східної Європи наполягають на конкретних кроках до цієї мети, зокрема визначення тимчасових рамок щодо вступу України до НАТО. Водночас США та ще низка західноєвропейських країн виступають за дрібніші кроки, зокрема створення органу НАТО-Україна або розширення технічної підтримки НАТО оборонного сектору України.

"Вільнюський саміт не буде історичним без рішення про майбутнє України в альянсі. НАТО має визначити шлях нашого членства та задати алгоритм руху України до вступу", — сказала глава місії України до НАТО Наталія Галібаренко.

Чиновник Міністерства оборони Естонії Туулі Данетон вважає, що майбутній Вільнюський саміт дає змогу надіслати Україні сильний сигнал.

"Після всіх страждань, що вони пережили, їхнє місце — в НАТО, і вони більш ніж раді приєднатися", — зазначила вона.

Прибалтійські країни своєю чергою запропонували, щоб НАТО, окрім повторення формули 2008 року про те, що Україна отримає вступ у невизначений час, надіслало у Вільнюсі Україні офіційне запрошення до членства або розпочало процес встановлення строків та конкретних умов для вступу нашої країни, навіть якщо це буде після завершення повномасштабної війни.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липовський сказав, що його "список бажань" для Вільнюса включається "забезпечення відповідного шляху" для України до НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Європі ухвалили важливу резолюцію щодо вступу України до НАТО. За такою самою схемою розглядалося і приєднання Фінляндії до Альянсу.