Приглашения в НАТО не будет: СМИ узнали, что Альянс хочет предложить Украине летом

Некоторые страны настаивают на конкретных шагах к определению временных рамок по вступлению Украины в НАТО

Страны НАТО ведут переговоры с целью определить следующие шаги на пути вступления Украины в западный альянс. Государства-члены пытаются преодолеть разногласия относительно того, как быстро наша страна должна присоединиться к организации.

Обсуждения этой темы активизировались в преддверии саммита НАТО, который должен состояться 11 июля в Вильнюсе. Об этом пишет Washington Post.

Официальные лица из стран НАТО на условиях анонимности сообщили, что несмотря на поддержку Киева, члены Альянса достигли консенсуса — в июле Украине не будут отправлять официальное приглашение о присоединении.

Однако страны Восточной Европы настаивают на конкретных шагах к этой цели, в том числе и определения временных рамок по вступлению Украины в НАТО. В то же время США и еще ряд западноевропейских стран выступают за более мелкие шаги, в частности создание органа НАТО-Украина или расширение технической поддержки НАТО оборонного сектора Украины.

"Вильнюсский саммит не будет историческим без решения о будущем Украины в альянсе. НАТО должно определить путь нашего членства и задать алгоритм движения Украины к вступлению", — сказала глава миссии Украины в НАТО Наталья Галибаренко.

Чиновник Министерства обороны Эстонии Туули Данетон считает, что предстоящий Вильнюсский саммит дает возможность послать Украине сильный сигнал.

"После всех переживших их страданий их место – в НАТО, и они более чем рады присоединиться", — отметила она.

Прибалтийские страны в свою очередь предложили, чтобы НАТО, помимо повторения формулы 2008 года о том, что Украина получит вступление в неопределенное время, направило в Вильнюсе Украине официальное приглашение к членству или начало процесс установления сроков и конкретных условий для вступления нашей страны, даже если это будет после завершения полномасштабной войны.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сказал о том, что его "список желаний" для Вильнюса включается "обеспечение соответствующего пути" для Украины в НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Европе приняли важную резолюцию по вступлению Украины в НАТО. По такой же схеме рассматривалось и присоединение Финляндии к Альянсу.