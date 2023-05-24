Путін не контролює НАТО: Волкер натякнув, чого Україні чекати від саміту у липні

Більшість країн можуть висловити одностайну думку щодо вступу України до НАТО

На саміті НАТО, який має відбутися 11 липня у Вільнюсі, учасники визначатимуть наступні кроки щодо вступу України до Альянсу, але, ймовірно, більшість країн наполягатиме на тому, що зараз країна ще не може бути прийнята до НАТО.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

"Я вважаю, що більшість країн НАТО скажуть, що Україна зараз не може бути прийнята до НАТО, оскільки війна все ще продовжується. Тому що це означає, що НАТО також стане учасником війни. Справедливе зауваження", — сказав він.

На думку Волкера, це недостатньо аргументована відповідь, оскільки НАТО з 2008 року визнає Україну членом НАТО. Однак з того моменту минуло 15 років, але прогресу в цьому питанні так і не сталося.

"Слід дати путіну зрозуміти, що він не може тримати НАТО під контролем. НАТО має сказати: "Ми починаємо виконувати наші зобов’язання". Це передбачає багато практичних заходів, які можна вживати вже зараз, з надання допомоги та інтеграції України, з тим, що вона отримає повноцінне членство, як тільки це стане практично можливим. Але цього року ми маємо надіслати сильніший сигнал, ніж минулого", — вважає Курс Волкер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Курт Волкер припустив, що Україна може стати членом НАТО до закінчення війни у країні.