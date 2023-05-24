путин не контролирует НАТО: Волкер намекнул, чего Украине ждать от саммита в июле

Большинство стран могут выразить единогласное мнение насчет вступления Украины в НАТО

На саммите НАТО, который должен состояться 11 июля в Вильнюсе, участники будут определять следующие шаги по вступлению Украины в Альянс, но, вероятно, большинство стран будет настаивать на том, что сейчас страна еще не может быть принята в НАТО.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

"Я считаю, что большинство стран НАТО скажут, что Украина сейчас не может быть принята в НАТО, поскольку война все еще продолжается. Потому что это означает, что НАТО также станет участником войны. Справедливое замечание", — сказал он.

По мнение Волкера, это недостаточно аргументированный ответ, поскольку НАТО с 2008 года признать Украину членом НАТО. Однако с того момента прошло 15 лет, но прогресса в данном вопросе так и не произошло.

"Следует дать путину понять, что он не может держать НАТО под контролем. НАТО должно сказать: "Мы начинаем выполнять наши обязательства". Это предполагает многие практические меры, которые можно предпринимать уже сейчас, по оказанию помощи и интеграции Украины, с тем, что она получит полноценное членство, как только это станет практически возможным. Но в этом году мы должны послать более сильный сигнал, чем в прошлом", — считает Курс Волкер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Курт Волкер допустил, что Украина может стать членом НАТО до окончания войны в стране.