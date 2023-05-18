путину будет безопасней: Киссинджер назвал странную причину, почему Украина должна вступить в НАТО

Экс-чиновник не верит, что Украина сможет вернуть Крым

Российскому диктатору владимиру путину будет лучше, если Украина после войны вступит в НАТО.

Такое мнение высказал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Economist.

"Сейчас мы вооружили Украину до такого состояния, когда она станет наиболее хорошо вооруженной страной с наименее опытным в стратегии руководством в Европе", — говорит он.

Киссинджер прогнозирует, что по итогу войны россия потеряет большую часть захваченных территорий, однако сможет сохранить контроль над Крымом. Это приведет к тому, что россия останется недовольной, а также недовольной останется Украина.

Из-за этого Киссинджер считает, что НАТО стоит принять Украину в свой состав, чтобы Киев не мог принимать решения по территориальным претензиям без согласования с Альянсом.

"Если бы я говорил с путиным, я бы ему сказал, что ему тоже безопаснее с Украиной в НАТО", — отметил экс-чиновник.

При этом он отметил, что считает вторжение катастрофической ошибкой путина, но также выдал порцию критики и в сторону Запада. Так Киссинджер считает, что решение оставить вопрос вступления Украины в НАТО открытым стало дестабилизирующим фактором, поскольку Киев получил лишь обещания защиты без какого-либо конкретного плана.

Как сообщалось ранее, Киссинджер после начала вторжения неоднократно делал противоречивые заявления. Например, 9 января в западных СМИ появилась статья Киссинджера, в которой он призвал сохранить нейтральный статус Альянса в отношении Украины ради дальнейшего мира и пожалел россию.