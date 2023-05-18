путіну буде безпечніше: Кісінджер назвав дивну причину, чому Україна має вступити до НАТО
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Ексчиновник не вірить, що Україна зможе повернути Крим
Російському диктатору володимиру рутіну буде краще, якщо Україна після війни вступить до НАТО.
Таку думку висловив колишній державний секретар США Генрі Кісінджер в інтерв’ю The Economist.
"Зараз ми озброїли Україну до такого стану, коли вона стане найкраще озброєною країною з найменш досвідченим у стратегії керівництвом в Європі", — каже він.
Кісінджер прогнозує, що за підсумками війни росія втратить більшу частину захоплених територій, проте зможе зберегти контроль над Кримом. Це призведе до того, що росія залишиться незадоволеною, а також незадоволеною залишиться Україна.
Через це Кісінджер вважає, що НАТО варто прийняти Україну до свого складу, щоб Київ не міг приймати рішення щодо територіальних претензій без погодження з Альянсом.
"Якби я говорив з путіним, я б йому сказав, що йому теж безпечніше з Україною в НАТО", — зазначив ексчиновник.
При цьому він зазначив, що вважає вторгнення катастрофічною помилкою путіна, але також видав порцію критики у бік Заходу. Так, Кісінджер вважає, що рішення залишити питання вступу України до НАТО відкритим стало дестабілізуючим чинником, оскільки Київ отримав лише обіцянки захисту без будь-якого конкретного плану.
Як повідомлялося раніше, Кісінджер після початку вторгнення неодноразово робив суперечливі заяви. Наприклад, 9 січня у західних ЗМІ з’явилася стаття Кісінджера, в якій він закликав зберегти нейтральний статус Альянсу щодо України заради подальшого миру та пошкодував росію.