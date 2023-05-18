путіну буде безпечніше: Кісінджер назвав дивну причину, чому Україна має вступити до НАТО

Ексчиновник не вірить, що Україна зможе повернути Крим

Російському диктатору володимиру рутіну буде краще, якщо Україна після війни вступить до НАТО.

Таку думку висловив колишній державний секретар США Генрі Кісінджер в інтерв’ю The Economist.

"Зараз ми озброїли Україну до такого стану, коли вона стане найкраще озброєною країною з найменш досвідченим у стратегії керівництвом в Європі", — каже він.

Кісінджер прогнозує, що за підсумками війни росія втратить більшу частину захоплених територій, проте зможе зберегти контроль над Кримом. Це призведе до того, що росія залишиться незадоволеною, а також незадоволеною залишиться Україна.

Через це Кісінджер вважає, що НАТО варто прийняти Україну до свого складу, щоб Київ не міг приймати рішення щодо територіальних претензій без погодження з Альянсом.

"Якби я говорив з путіним, я б йому сказав, що йому теж безпечніше з Україною в НАТО", — зазначив ексчиновник.

При цьому він зазначив, що вважає вторгнення катастрофічною помилкою путіна, але також видав порцію критики у бік Заходу. Так, Кісінджер вважає, що рішення залишити питання вступу України до НАТО відкритим стало дестабілізуючим чинником, оскільки Київ отримав лише обіцянки захисту без будь-якого конкретного плану.

Як повідомлялося раніше, Кісінджер після початку вторгнення неодноразово робив суперечливі заяви. Наприклад, 9 січня у західних ЗМІ з’явилася стаття Кісінджера, в якій він закликав зберегти нейтральний статус Альянсу щодо України заради подальшого миру та пошкодував росію.