Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" пояснил, что часть евроатлантического истеблишмента не готова расширять действие 5-й статьи Устава НАТО на Украину

Вижу оживленные дискуссии по поводу двух тем.

О недостаточно активной, по мнению некоторых, помощи Украине со стороны Запада, несмотря на усиление массированных ракетных ударов со стороны рф .

О недостаточно активной, по мнению некоторых, поддержке евроатлантических устремлений нашей страны со стороны Североатлантического альянса .

Давайте разбираться – что следует понять украинцам о военной помощи Запада и вступлении в НАТО.

К сожалению, мировая система не способна оперативно реагировать даже на самые варварские действия россиян.

Простой пример. Трагедия в Буче весной прошлого года стала лишь катализатором решений о поставках Украине гаубиц. И это не потому, что наши партнеры такие циничные или корыстные. На самом деле у них нередко просто нет всего необходимого в нужном количестве и рабочем состоянии. Европа после 1945 года в массе своей не воевала и не готовилась к войне. И к этому следует относиться с пониманием. Не просто делать громкие обвинительные заявления. Но и акцентировать, к примеру, на том, что Германия за год прошла огромный путь от мнения, что Украине вообще не следует помогать вооружением, до поставок нам новейших систем ПВО IRIS-Т, танков Leopard, БМП Marder и так далее.

Что касается июльского саммита НАТО, у меня тут нет позитивных ожиданий. Украина, возможно, получит какой-то политический сигнал. Но никакой конкретики касательно нашего вступления в Альянс не будет.

И тут не должно быть иллюзий. Значительная часть евроатлантического истеблишмента просто не готова расширять действие 5-й статьи Устава НАТО (нападение на одного члена Альянса приравнивается к нападению на весь блок) на Украину, которая ведет войну с ядерной державой – россией.

В этом нет ничего удивительно. У стран НАТО есть свои национальные интересы. Которым они стараются следовать.

Нам же следует прилагать усилия, чтобы поддержка Украины военной техникой, разными видами оружия, боеприпасами не становилась меньше. Эффективно это применять. И всячески демонстрировать свою готовность к вступлению в НАТО, в том числе внутренними преобразованиями. Единством нации. Качественными реформами. Реальной борьбой с коррупцией. А не просто призывами к совести тех или иных членов НАТО или блока в целом. Подобные призывы должного эффекта не дадут.