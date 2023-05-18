Без "Кинжалов", но с "Искандерами": Залужный рассказал о ночном ракетном ударе россиян

россияне атаковали Украину с самолетов, кораблей и из наземных ракетных установок

россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины — с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по разным направлениям. Выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет", — говорится в сообщении.

В общей сложности россияне из самолетов стратегической авиации (двух Ту-160 и восьми Ту-95) выпустили 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. А с кораблей в Черном море – 6 крылатых ракет "Калибр". Кроме того, из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов оккупанты атаковали Украину двумя крылатыми ракетами "Искандер-К.

Залужный добавил, что также украинские воины в ходе этой атаки сбили два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, минувшей ночью взрывы слышали в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Одесской и Харьковской областях. Еще до полуночи оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, к сожалению, в области были зафиксированы прилеты. Около полуночи враг обстрелял Харьков и область из установок С-300. Около 4:30 взрывы прогремели в Винницкой области. В небе Хмельницкой области работала ПВО. Около 5:00 серия мощных взрывов прозвучала в Киеве и области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вечером 16 мая российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру города Николаев ракетами "Калибр". Под удар попали автосалон и торговый центр. Осколочное ранение получила женщина.